Згодом у Дії повідомили, що станом на 21:30 голосування продовжили. Українців поквапилися заспокоїти: можливість проголосувати отримають всі.

Зверніть увагу Нацвідбір на Євробачення-2024 в ефірі: онлайн-трансляція фіналу

Голосування буде продовжено, щоб усі встигли віддати голос за фаворита Нацвідбору Євробачення-2024,

– мовиться у повідомленні.

Про жодні часові межі наразі не попередили. Невідомо й те, коли можливість проголосувати у Дії повернеться.

Чому Дія – "впала"

Цьогоріч Євробачення відбудеться у Мальме (Швеція). До слова, місто вже отримало особливі ключі пісенного конкурсу.

Фінал нацвідбору в Україні відбувається 3 лютого. Варто зауважити, що глядачам показали записи живих виступів виконавців та виконавиць. З метою безпеки шоу записали ще напередодні, 2 лютого.

Українці переглянули виступи й почали голосувати за своїх фаворитів та фавориток. Зробити це можна було через Дію. Водночас дуже швидко застосунок "втомився". Пресслужба Дії повідомила, що охочих проголосувати було дуже багато, й тепер застосунок потребує часу, аби оговтатися. Людей закликали спробувати проголосувати через декілька хвилин. Водночас можливість проголосувати у застосунку станом на 22:00 досі не повернулася.

Українці – чекають й діляться враженнями від виступів у соцмережах.