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      Голосування за бюджет-2019: нардепи поділились у соцмережах тим, як провели ніч

      821 Читать новость на русском
      Як депутати ухвалювали бюджет-2019
      Як депутати ухвалювали бюджет-2019 / 24 канал

      У ніч проти п’ятниці, 23 листопада, Верховна Рада схвалила за зміни до Податкового кодексу та бюджет-2019. Цей була безсонна ніч для народних депутатів, і вони ділилися в соцмережах тим, що відбувалось у парламенті.

      Зазначимо, що за бюджет-2019 народні обранці проголосували аж о 6:01.

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      Багато води, порвані джинси і обговорення Податкового кодексу о 2:20 ранку. Бюджетна ніч в офф-офіціоз. 19-годинний робочий день минає не дарма,
      – написала на своїй Facebook-сторінці нардеп Вікторія Сюмар.

      "О 5:16 ранку український парламент розглядає проект головного фінансового документу країни – державний бюджет. У залі стоїть стійкий запах алкоголю, нардепи сплять, а ті, кому не спиться, той мало чого розуміє. Одним словом – шулерство!", – написав на своїй Facebook-сторінці нардеп Ігор Мосійчук.

       

      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Бюджет-2019 Ігор Мосійчук Ганна Гопко Андрій Іллєнко
      Джерело: 24 Канал
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