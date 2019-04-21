"Голосуйте, ми прикриємо": військові закликали українців іти на вибори

Українські військові наголосили, що вони зараз на Сході захищають батьківщину, щоб українці могли вільно проголосувати і обрати собі майбутнє.

Перші бійці вже віддали свої голоси за майбутнього президента. Воїни по черзі приходять на прифронтові спецдільниці, змінюючи один одного на позиціях.

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Армійці наголошують – виборці повинні пам'ятати, що обирають не лише Президента, але й головнокомандувача армії.

Для того ми тут і стоїмо – захищаємо свою батьківщину і робимо свій вибір, щоб наша Україна була такою, як хочуть всі люди – демократична, чесна та справедлива,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Ярослав.

Відеокоментар військового ЗСУ:

У штабі Операції об'єднаних сил кажуть, що проголосувати зможуть усі охочі.

Як голосують українські бійці: відео

Як минула доба на фронті? За минулу добу проросійські окупанти на Донбасі 10 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Так, із мінометів супротивник вдарив по позиціях військових в районі Павлополя, Опитного і хутора Вільний, а з протитанкових гранатометів – в районі Авдіївки, Гнутового та Пісків.



На щастя, вдалося обійтися без втрат з боку українських оборонців. А ось проросійські бойовики зазнали значних втрат. Так, 4 окупантів були ліквідовані, ще 6 зазнали поранень.