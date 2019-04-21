"Даємо відсіч та голосуємо": як проходить процес волевиявлення на передовій

На фронті знов не спокійно, проросійські окупанти продовжують порушувати всі можливі домовленості. Проте бійці ООС успішно вгамовують окупанта. І, як і вся країна, здійснюють волевиявлення.

Військовослужбовці з самого ранку готуються віддати голос за свого фаворита.

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Одну з дільниць обладнали спеціально для військових, всього у чотирьох сотнях метрів від лінії зіткнення. Захисник України Ярослав, який ще кілька годин тому відстрілювався від російських найманців, а тепер успішно проголосував.

Ми після такої неспокійної ночі прийшли, віддали свій голос. Сподіваємось, що вірно вибрали свій напрямок. Заради того тут і стоїмо. Всім бажаю щастя, здоров'я і мирного неба над головою, а зараз повертаємося на передову,

– сказав військовослужбовець ЗСУ Ярослав.

Голосування у військових відбувається планово: поки хтось з армійців виконує свій громадянський обов'язок, інші чергують в окопі. Все для того, аби спостережні пункти на лінії фронту не залишати без нагляду. А на іншій дільниці голосують вже цивільні. Серед них знімальна група 24 каналу, яка заздалегідь змінили місце голосування на прифронтову дільницю. Загалом же вона працює так само, як і по всій Україні.



Голосування на передовій

Місцеві наголосила, що проголосувати для них важливо. Символічним є те, що сьогодні над містом оновили синьо-жовтий стяг, який тут з'явився ще на початку війни. Тоді його підняли армійці-визволителі, але до цього часу кольори не витримали й він сильно змарнів. Новий стяг військовим передали столичні волонтери.

Завдяки захисту воїнів прифронтова Мар'їнка цього дня відносно спокійно голосує. Проте поодинокі розриви снарядів і кулеметні черги на лінії зіткнення все одно чутно.