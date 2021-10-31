Користувачі соцмереж жартують, що взагалі-то стороннім особам заборонено перебувати на виборчих дільницях, однак для хвостатих зробили виняток.

Важливе Вибори мера Харкова: скільки порушень зафіксували на дільницях

Вибори мера Харкова, що відбувається на дільницях, люди прийшли голосувати з улюбленцями
Чимало виборців приносили із собою на вибори чотирилапих улюбленців / Фото з фейсбуку ОПОРИ Харкова

Вибори мера Харкова, голосування у Харкові, виборці принесли із собою собак і котів
Виборці не розлучалися зі своїми улюбленцями навіть на дільницях / Фото з фейсбуку ОПОРИ Харкова

Вибори мера Харкова, люди голосували із собаками, фото улюбленців харків'ян
Жінка прийшла проголосувати на виборах мера Харкова зі своїм песиком / Фото з фейсбуку ОПОРИ Харкова

"Спостерігачі" і компаньйони

На фото видно, що багато охочих проголосувати принесли із собою своїх песиків. Тим часом кішки, судячи зі світлин, або живуть у приміщеннях виборчих дільниць, або прийшли з членами комісій. Муркотуни мирно спали на диванах.

У коментарях під дописом люди жартома зазначили, що це – повноправні "спостерігачі", а замість документів у них – хвости та вуса.

Вибори у Харкові, харків'яни обирають мера, люди принесли на дільниці котів
У Харкові біля столу членів виборчої комісії спав кіт / Фото з фейсбуку ОПОРИ Харкова

Вибори мера Харкова, ОПОРА показала фото улюбленців з дільниць
Харків'яни похизувалися у мережі фото улюбленців на виборчих дільницях / Фото з фейсбуку ОПОРИ Харкова

Як проходять вибори мера Харкова

  • Вибори міського голови Харкова відбуваються 31 жовтня.
  • Станом на 13:00 явка виборців становила 12,8%.
  • На низці виборчих дільниць уже зафіксували порушення. Наприклад, на одній із них охорониця спостерігала за процесом у камеру відеонагляду.
  • Одночасно з голосуванням багато харків'ян йдуть вакцинуватися проти коронавірусу й вишиковуються у черги.