Користувачі соцмереж жартують, що взагалі-то стороннім особам заборонено перебувати на виборчих дільницях, однак для хвостатих зробили виняток.
Важливе Вибори мера Харкова: скільки порушень зафіксували на дільницях
Чимало виборців приносили із собою на вибори чотирилапих улюбленців / Фото з фейсбуку ОПОРИ Харкова
Виборці не розлучалися зі своїми улюбленцями навіть на дільницях / Фото з фейсбуку ОПОРИ Харкова
Жінка прийшла проголосувати на виборах мера Харкова зі своїм песиком / Фото з фейсбуку ОПОРИ Харкова
"Спостерігачі" і компаньйони
На фото видно, що багато охочих проголосувати принесли із собою своїх песиків. Тим часом кішки, судячи зі світлин, або живуть у приміщеннях виборчих дільниць, або прийшли з членами комісій. Муркотуни мирно спали на диванах.
У коментарях під дописом люди жартома зазначили, що це – повноправні "спостерігачі", а замість документів у них – хвости та вуса.
У Харкові біля столу членів виборчої комісії спав кіт / Фото з фейсбуку ОПОРИ Харкова
Харків'яни похизувалися у мережі фото улюбленців на виборчих дільницях / Фото з фейсбуку ОПОРИ Харкова
Як проходять вибори мера Харкова
- Вибори міського голови Харкова відбуваються 31 жовтня.
- Станом на 13:00 явка виборців становила 12,8%.
- На низці виборчих дільниць уже зафіксували порушення. Наприклад, на одній із них охорониця спостерігала за процесом у камеру відеонагляду.
- Одночасно з голосуванням багато харків'ян йдуть вакцинуватися проти коронавірусу й вишиковуються у черги.