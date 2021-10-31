Голосують навіть хвостаті: у мережі показали кумедні фото улюбленців з виборчих дільниць Харкова

Багато жителів Харкова прийшли на вибори мера 31 жовтня зі своїми пухнастими улюбленцями. Добірка зворушливих кадрів швидко облетіла інтернет і сподобалася українцям.

Користувачі соцмереж жартують, що взагалі-то стороннім особам заборонено перебувати на виборчих дільницях, однак для хвостатих зробили виняток.

Важливе Вибори мера Харкова: скільки порушень зафіксували на дільницях



Чимало виборців приносили із собою на вибори чотирилапих улюбленців / Фото з фейсбуку ОПОРИ Харкова



Виборці не розлучалися зі своїми улюбленцями навіть на дільницях / Фото з фейсбуку ОПОРИ Харкова



Жінка прийшла проголосувати на виборах мера Харкова зі своїм песиком / Фото з фейсбуку ОПОРИ Харкова

"Спостерігачі" і компаньйони

На фото видно, що багато охочих проголосувати принесли із собою своїх песиків. Тим часом кішки, судячи зі світлин, або живуть у приміщеннях виборчих дільниць, або прийшли з членами комісій. Муркотуни мирно спали на диванах.

У коментарях під дописом люди жартома зазначили, що це – повноправні "спостерігачі", а замість документів у них – хвости та вуса.



У Харкові біля столу членів виборчої комісії спав кіт / Фото з фейсбуку ОПОРИ Харкова



Харків'яни похизувалися у мережі фото улюбленців на виборчих дільницях / Фото з фейсбуку ОПОРИ Харкова

Як проходять вибори мера Харкова