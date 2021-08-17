Голова Харківської облради Артур Товмасян написав заяву про звільнення

17 серпня 2021 , 17:40
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Джерело:

фейсбук Артура Товмасяна

Артур Товмасян, який є чинним головою облради Харкова, повідомив, що складає повноваження. Він вже написав заяву про звільнення.

Відомо, що 4 серпня Товмасяну оголосили підозру через хабар у розмірі близько 1 мільйона гривень. Ймовірно, саме це стало причиною такого рішення.

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Вирішив сам

Артур Товмасян повідомляє, що прийняв важливе рішення – написав заяву про звільнення. Також він підписав розпорядження про скликання позачергової сесії облради на 19 серпня.


Голова Харківської облради написав заяву про звільнення / Фото з фейсбуку Артура Товмасяна

Чиновник дякує всім колегам за співпрацю і просить зрозуміти його. Також Товмасян зазначає, що буде захищати себе в суді. Каже: "вірить, що справедливість переможе". 


Позачергова сесія відбудеться 19 серпня / Фото з фейсбуку Артура Товмасяна

Текст публікації голови Харківської облради Артура Товмасяна:

Прийняв відповідальне та виважене рішення – написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради. Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19-го серпня.

Вдячний колегам-депутатам за роботу, прошу всіх підтримати мою позицію. Не прикриваюся жодними посадами та політичною приналежністю. Захищатиму своє ім’я у суді. Переконаний, що справедливість візьме гору.

Нещодавній скандал за участю голови Харківської облради

  • 4 серпня НАБУ повідомило про підозру Артурові Товмасяну в отриманні хабаря розміром в 1 мільйон гривень.
  • Ці гроші мав заплатити керівник одного з комунальних підприємств, щоб залишитись на посаді.
  • Чиновник сказав, що буде доводити свою непричетність. Також він вийшов з партії "Слуга народу".
  • Згодом суд обрав Товмасяну запобіжний захід. Він мав сплатити 2 мільйони 996 тисяч 400 гривень застави.
  •  10 серпня за нього внесли заставу.

Що відомо про Артура Товмасяна

Український державний службовець і політик. З 11 грудня 2020 року працює на посаді голови Харківської облради. Раніше два роки працював юристом-консультантом. У 2005 році став начальником Державної виконавчої служби в Маріуполі.

Також рік працював заступником керівників в управлінні юстиції. У 2018 році – голова Харківської облдержадміністрації. Член партії "Слуга народу" з жовтня 2020 року. 4 серпня з'явилась інформація, що Товмасян вийшов із партії. 

Автор: Марта Кушка