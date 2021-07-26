Голова Харьківської ОДА могла вести бізнес в окупованому Криму, – розслідування

Про це написало видання з посиланням на розслідування харківських журналістів.

В цьому ж розслідувані вже колишній чоловік Айни Тимчук Андрій Тимчук, який очолює місцеву "Укртрансбезпеку", розмовляючи з потенційним покупцем готелю, заявляє що давав хабаря українським силовикам за закриття справи про фінансування тероризму через ведення бізнесу в Криму.

Я мав збитки. Треба було закривати справу. Загалом я потратив до "полтініка" ( 50 тисяч доларів США – 24 канал),

– сказав він на відеозапису.

Крім того, Тимчук не визнає Крим українським і називає його спірною територією. Також він висловлює готовність продавати готель оточенню голови Чечні Рамзана Кадирова.

Варто відзначити, що це розслідування вже прокоментував Андрій Тимчук. За його словами, готель "Асторія" в Криму дійсно був оформлений на Айну Тимчик ще у 2014 році, коли пара була одружена.

Це було моє рішення оформити його на дружину, що було зазначено в декларації. З 2015 року ми практично не були сім'єю, в цьому ж році я попросив її оформити довіреність на моє ім'я та інших людей для розпорядження готелем. З цього моменту Айна Тимчук більше не мала ніякого відношення до даної нерухомості. Останнім документом стала дарча на моє ім'я, оформлена під час нашого офіційного розлучення і розділу майна у 2018 році,

– зазначив Тимчук.

Нагадаємо, Айна Тимчук була призначена на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації замість Олексія Кучера 27 листопада 2020 року Володимиром Зеленським.

Її ексчоловік двічі ставав фігурантом розслідувань Bihus.info.

За даними журналістів, він мав очевидний конфлікт інтересів на минулій посаді директора Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА, а також приховав майно від НАЗК.

Навесні харківські перевізники звертались до президента через спроби рейдерського захоплення автобусних перевезень в області, вказуючи на Андрія та Айну Тимчуків.