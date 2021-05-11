Очільниця Харківської облдержадміністрації Айна Тимчук підписала наказ про надання земельної ділянки 90-річній бабусі свого колишнього чоловіка. ЗМІ пишуть, що ця літня жінка вже має автомобіль Porsche та є підприємцем.

Про надання землі свідчить розпорядження Тимчук за 27 квітня. Відповідно до цього документу, Катерині Петровій видали дозвіл на землеустрій ділянки в Чугуївському районі Харківщини.

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Більше про розпорядження

У документі мовиться, що земля розташована на території Старосалтівської селищної ради. Її загальна площа – 0,7 гектара. Землю надали без права змінювати цільове призначення, тобто для сінокосіння.

Хто така Катерина Петрова

Як повідомляє Bihus.Info, 90-річна є бабусею Андрія Тимчука, колишнього чоловіка очільниці ОДА.

Він є депутат Слобожанської міськради від "Слуги народу" й керівником міжрегіонального управління Укртрансбезпеки Слобожанського району.

У 2012 – 2013 роках Петрова стала власницею частки в бізнесу свого онука – у компаніях "Експрес-2001" і "Промекологія і метал".

У 2016 пенсіонерка також стала співзасновницею будівельної компанії "Грін глейд".

Відповідно до даних реєстру МВС, вона у 2017 стала власницею Porsche Panamera 2013 року випуску.



Porsche Panamera 2013 року, який є в бабці / Фото infocar

Що каже онук жінки

Видання Newsroom зв'язалося з Андрієм Тимчуком, щоб дізнатися, навіщо його бабусі знадобилася земельна ділянка. Однак він заявив, що нічого не знає про її справи.

Дійсно, Катерина Петрова моя родичка, але я давно не бачився з нею. У неї крім мене є й інші родичі,

– сказав Тимчук.

Зверніть увагу! У Харкові на стоянці поблизу готелю 6 травня трапилася бійка між Андрієм Тимчуком і місцевим підприємцем. Після цього інциденту директор боксерського клубу Сергій Федченко запропонував їм спаринг на рингу. Однак не відомо, чи вони якось на це відреагували.