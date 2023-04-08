Це пряме порушення чинного законодавства, – глава МОН Лісовий про мовний скандал в Ірпені

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий відреагував на мовний скандал у Державному податковому університеті в Ірпені.

Нагадаємо, що нещодавно в Державному податковому університеті в місті Ірпінь розгорівся мовний скандал на занятті з філософії. Одна зі студенток попросила свою викладачку Любов Сергіївну Воробйову перейти на українську мову, на що отримала відмову.

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Реакція міністра освіти та науки

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий відреагував на інцидент. Він наголосив, що маніпуляції довкола мови – це лицемірство, а якщо викладач відмовляється вести заняття державною мовою, то показує цим зневажливе ставлення до країни.

Лісовий зауважив, що приклад з викладачкою, яка не здатна освоїти українську мову, є прямим порушенням чинного законодавства, а з цієї нагоди будуть вжиті заходи.

"І не лише у порушенні законодавства питання. Поведінка цієї дами виглядає, м'яко кажучи, невідповідною її ролі. Освітня спільнота формує націю. Саме тому не менш дивно, коли учні чи студенти виявляють вищий рівень свідомості, ніж їхні викладачі", – написав він.

Глава відомства наголосив, що його надихає активність молоді, яка не боїться погроз з боку викладачів.

"З позиції міністра скажу, що не ми перетворили мову на інструмент політичних маніпуляцій. Не ми використовували її як привід для агресії. Ми лише захищаємо свій український простір. І людина в освіті має розуміти свою роль та відповідальність у цій боротьбі", – додав міністр.

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