6 тисяч доларів за позитивне рішення: голова суду на Одещині та адвокат створили "схему"

Голова одного із міських районних судів Одеської області та адвокат виманювали у клієнта гроші. Вони обіцяли позитивне судове рішення за 6 тисяч доларів.

Приймати позитивне судове рішення мав не сам схоплений на хабарі суддя, а інший представник Феміди. Голова суду і адвокат виступали посередниками.

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Судове рішення за 6 тисяч доларів

Раніше цивільна дружина клієнта, від якого вимагали хабар, вже виграла у цьому суді справу щодо стягнення заборгованості з підприємства-боржника. Однак, у визначені терміни гроші не перерахували, тому вона звернулась до суду. Позов стосувався поновлення термінів пред'явлення виконавчого документа.



"Схему" виявили на Одещині / Фото Офісу генпрокурора

Спочатку суддя та адвокат планували отримати 700 тисяч гривень (близько 25 тисяч доларів – 24 канал), а потім зменшили суму до 6 тисяч доларів США. Як повідомляє Київська міська прокуратура, ця сума – близько 10% від суми позову.



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"Схему" виявили на гарячому – ДБР задокументувало передачу 3,5 тисячі доларів. Адвоката затримали силовики під час отримання решти – 2,5 тисячі доларів.

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Судді та адвокату повідомлено про підозру у шахрайстві за попередньою змовою осіб – частина 2 статті 190 Кримінального кодексу. Їм може загрожувати позбавлення волі на строк до 3 років.