Жорсткі обмежувальні заходи, запроваджені у Європі для протистояння пандемії COVID-19, дещо роз'єднали країни Євросоюзу. Далеко не кожна з них зможе самостійно подолати й наслідки економічної кризи. Відповідно, зараз слід знайти новий формат європейського розвитку ліберальних демократій та економік.

Таку позицію висловив голова Європейської ради Шарль Мішель 5 липня на економічному форумі, пише Інтерфакс-Україна.

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"Маємо простий, але дивовижний факт: лідери в усьому світі, безвідносно до політичної орієнтації, застосували надзвичайні заходи, що обмежують свободу, а економіка практично зупинилася", – нагадав Мішель.

Надзвичайна ситуація в царині охорони здоров'я та необхідність рятувати людей від коронавірусу спричинили послаблення зв'язків між державами усередині Євросоюзу. Ба більше, й далі не всі країни матимуть однакові можливості для подолання економічних наслідків кризи.

Нерівність, несправедливість і диспропорції не лише сіють розчарування, але і чинять перешкоди на шляху до процвітання,

– наголосив глава Євроради.

Ось чого треба уникнути. А для цього слід докласти спільних зусиль у реалізації так званого проєкту великих перетворень (вже схваленого), центральними ідеями якого є досягнення до 2050 року:

"Кліматичної нейтральності" (орієнтація на "зелену" економіку),

Переходу на цифрові технології,

Скорочення нерівності між країнами задля забезпечення стійкості економіки.

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На Європу чекає радикальне, на думку Мішеля, перетворення соціальної ринкової економіки й посилення її кругового характеру. Тож вже тепер час починати дискусію політиків, економістів і громадськості щодо нової європейської моделі розвитку.

Європейська рада – офіційний орган Євросоюзу, що існує з 1974 року. Приблизно раз на квартал збираються лідери держав та урядів країн ЄС для обговорення поточних та стратегічних питань.