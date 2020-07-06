"Свободи обмежили, економіка зупинилася": Європа буде шукати нову модель розвитку
Жорсткі обмежувальні заходи, запроваджені у Європі для протистояння пандемії COVID-19, дещо роз'єднали країни Євросоюзу. Далеко не кожна з них зможе самостійно подолати й наслідки економічної кризи. Відповідно, зараз слід знайти новий формат європейського розвитку ліберальних демократій та економік.
Таку позицію висловив голова Європейської ради Шарль Мішель 5 липня на економічному форумі, пише Інтерфакс-Україна.
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"Маємо простий, але дивовижний факт: лідери в усьому світі, безвідносно до політичної орієнтації, застосували надзвичайні заходи, що обмежують свободу, а економіка практично зупинилася", – нагадав Мішель.
Надзвичайна ситуація в царині охорони здоров'я та необхідність рятувати людей від коронавірусу спричинили послаблення зв'язків між державами усередині Євросоюзу. Ба більше, й далі не всі країни матимуть однакові можливості для подолання економічних наслідків кризи.
Нерівність, несправедливість і диспропорції не лише сіють розчарування, але і чинять перешкоди на шляху до процвітання,
– наголосив глава Євроради.
Ось чого треба уникнути. А для цього слід докласти спільних зусиль у реалізації так званого проєкту великих перетворень (вже схваленого), центральними ідеями якого є досягнення до 2050 року:
- "Кліматичної нейтральності" (орієнтація на "зелену" економіку),
- Переходу на цифрові технології,
- Скорочення нерівності між країнами задля забезпечення стійкості економіки.
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На Європу чекає радикальне, на думку Мішеля, перетворення соціальної ринкової економіки й посилення її кругового характеру. Тож вже тепер час починати дискусію політиків, економістів і громадськості щодо нової європейської моделі розвитку.