18:45
9 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бик і Патріарх. Що у Маші в голові
      Вєсті Кремля
      21:10, 8 січня
      Вєсті.UA. Жир: Як у Федерації злякалися ХВедерації. Мода на ТВ-мордобої
      Вєсті.UA
      19:50, 8 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Голова Антикорупційного бюро в Румунії йде у відставку через "нездорове середовище" у відомстві

      217 Читать новость на русском
      Анка Юрма
      Анка Юрма / Фото із відкритих джерел

      Виконуюча обов'язки голови румунського Управління по боротьбі з корупцією Анка Юрма заявила, що йде у відставку.

      Про це повідомило видання "Європейська правда".

      Читайте також: Європарламент дозволив Румунії та Болгарії приєднатись до Шенгенської зони

      Жінку призначили тимчасово виконуючою обов'язки глави антикорупційної установи в липні 2018 року – після суперечливого звільнення з цієї посади Лаури Ковеші.

      Лаура Ковеші
      Лаура Ковеші

      8 січня – у день, коли завершився термін її каденції, Юрма повідомила, що не планує залишатися на посаді.

      У своїй заяві вона зазначила, що попри "нездорове середовище, у якому довелося працювати", робила все для того, аби управління функціонувало добре та злагоджено.

      Анка також наголосила: останні події, зокрема негативне висвітленням у ЗМІ, дали їй зрозуміти, що у неї "немає належних умов для продовження роботи згідно зі своїм баченням".

      До слова, 1 січня 2019 року Румунія розпочала головування в Раді Європейського союзу. Вона буде очолювати ЄС потягом шести місяців.

      Теги: Корупція Румунія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      ТОП-5 темних конячок президентських виборів
      сьогодні , 18:01 ТОП-5 темних конячок президентських виборів
      Інна Жолобович 705
      Импортозамещение по-российски: чужое нельзя, а сами не могут
      сьогодні , 17:00 Импортозамещение по-российски: чужое нельзя, а сами не могут
      Злой Одессит 878
      Справу повішеного активіста Бичка на Харківщині закрили: які моторошні факти приховала поліція
      сьогодні , 16:00 Справу повішеного активіста Бичка на Харківщині закрили: які моторошні факти приховала поліція
      Дмитро Гнап 989
      Дискредитация государства, или Как наши элиты связаны с преступным миром
      сьогодні , 15:00 Дискредитация государства, или Как наши элиты связаны с преступным миром
      Юрій Бутусов 1167
      Zara: історія успіху світового бренду
      сьогодні , 13:01 Zara: історія успіху світового бренду
      Марія Ягодка 1445
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук