Голова Антикорупційного бюро в Румунії йде у відставку через "нездорове середовище" у відомстві

Виконуюча обов'язки голови румунського Управління по боротьбі з корупцією Анка Юрма заявила, що йде у відставку.

Про це повідомило видання "Європейська правда".

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Жінку призначили тимчасово виконуючою обов'язки глави антикорупційної установи в липні 2018 року – після суперечливого звільнення з цієї посади Лаури Ковеші.



Лаура Ковеші

8 січня – у день, коли завершився термін її каденції, Юрма повідомила, що не планує залишатися на посаді.

У своїй заяві вона зазначила, що попри "нездорове середовище, у якому довелося працювати", робила все для того, аби управління функціонувало добре та злагоджено.

Анка також наголосила: останні події, зокрема негативне висвітленням у ЗМІ, дали їй зрозуміти, що у неї "немає належних умов для продовження роботи згідно зі своїм баченням".

До слова, 1 січня 2019 року Румунія розпочала головування в Раді Європейського союзу. Вона буде очолювати ЄС потягом шести місяців.