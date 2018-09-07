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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Голова Громадської ради ДФС погоріла на хабарі у 2 мільйони гривень

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Гроші підозрюваній перераховували "траншами"
Гроші підозрюваній перераховували "траншами" / Нацполіція

Поліція затримала голову Громадської ради при Державній фіскальній службі у Києві на отриманні неправомірної вигоди у 2 мільйони гривень.

Поліція затримала жінку на гарячому напередодні. Саме коли та мала передати гроші посадовцям одного з обласних податкових управлінь, аби вони не втручалися у господарську діяльність комерційної структури, повідомили у Департаменті захисту економіки Національної поліції.

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Голову Громадської ради ДФС затримали на хабарі

Коштувало це 75 тисяч доларів. Підприємець мав дати хабар у вигляді плати за надання консультативних та юридичних послуг і перерахувати його на рахунок фірми затриманої.


Голову Громадської ради ДФС затримали на хабарі

Тепер поліція має повідомити жінці про підозру. Ймовірно, йдеться про Ірину Нараєвську. Адже саме вона вказана головою Громадської ради ДФС Києва на офіційному сайті Державної фіскальної служби. 


Голову Громадської ради ДФС затримали на хабарі

Теги: Поліція Кримінальні новини Новини України Державна фіскальна служба Хабар
Джерело: 24 Канал
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