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Голова Intel подав у відставку через службовий роман

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Брайан Кржаніч
Брайан Кржаніч / heavy

Компанія Intel неочікувано оголосила, що генеральний директор та очільник ради директорів Брайан Кржаніч після 5 років роботи на цій посаді подав у відставку та покинув корпорацію. Головною причиною такого рішення стало грубе порушення топ-менеджером внутрішніх правил Intel.

"Нещодавно Intel була проінформована про те, що пан Кржаніч в минулому мав консенсуальні відносини зі співробітником компанії. Проведене розслідування із залученням внутрішніх і зовнішніх адвокатів підтвердило порушення політики Intel, яка застосовується до всіх менеджерів", – зазначили в компанії.

Особистість і статьспівробітника, з яким у Кржаніча були відносини, не повідомляються. Відомо лише те, що вони проходили за обопільною згодою, хоча в політиці Intel чітко вказано, що менеджерам компанії суворо заборонено вступати в стосунки з колегами.

Варто зазначити, що Брайан Кржаніч зайняв пост глави Intel в травні 2013 року, а в самій компанії працював з далекого 1982 року. З початку цього року він піддався критиці через те, що в кінці 2017 року продав свої акції Intel на суму близько 39 мільйонів доларів –відразу після того, як в компанії дізналися про уразливість Spectre. Деякі вважають, що Кржаніч був в курсі несприятливих наслідків для корпорації і тому вирішив продати свої акції за більш вигідною ціною.

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Пост глави компанії тимчасово зайняв Роберт Свон – фінансовий директор Intel. Він буде виконувати обов'язки генерального директора, поки на цю посаду не знайдуть відповідного кандидата всередині компанії або за її межами.

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Теги: Техно Інтернет Intel Скандал
Джерело: 24 Канал
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