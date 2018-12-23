Голова Києво-Святошинської РДА повідомила про провокації політичних конкурентів

Голова Києво-Святошинської РДА Київської області Мирослава Смірнова заявила, що в її помешкання проникли невідомі особи. Зловмисники перевернули все, проте практично нічого не забрали, а дорогі речі демонстративно виставили на столах.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, додавши світлини влаштованого розгардіяшу.

На переконання Смірнової, проникнення у її дім – це чиста політика, дії конкурентів, спрямовані на залякування та демонстрацію сили. Вона додала, що вже давно відкрито заявляла про можливу участь у парламентських виборах 2019 року.

"Я так розумію, вибори почалися… Замовник втручання у мій особистий простір перейшов усі межі: спочатку невипадково падає спортивна арена у Вишневому, тепер це… Руйнувати соціальні об’єкти, ризикувати життями дітей, вриватися в будинки – що ж буде далі? Безчинства мого конкурента, ця показуха мене не залякають. Я не відступлю", – написала Мирослава Смірнова.

Чиновниця повідомила, що одразу після інциденту викликала поліцію. Слідчо-оперативна група, кінологи працювали майже всю ніч.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 КК України "Крадіжка, поєднана з проникненням у житло", що карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.