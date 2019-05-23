Голова Києво-Святошинської РДА Смірнова відзвітувала про реалізовані соціальні проекти

2018-й для пристоличного Києво-Святошинського району – це 36 навчальних закладів, обладнаних під потреби "Нової української школи", 26 капітально відремонтованих шкіл.

А ще 4 нових та 2 відремонтованих дитсадки, 2 нових амбулаторії, 5 модернізованих та переобладнаних медичних закладів, 15 амбулаторій та ФАПів з реконструйованими системами газопостачання, оновлена ДЮСШ "Максимум", 3 нових вуличних спорткомлекси для єдиноборств, 5 оновлених шкіл мистецтв та 15 осучаснених закладів культури, 8 одиниць комунальної техніки, 7 нових автомобілів для правоохоронців.

Про такі досягнення у 2018 році під час публічного звіту на посаді голови Києво-Святошинської райдержадміністрації розповіла Мирослава Смірнова.

Вона наголосила, що за темпами будівництва район перший у Київській області. Тому соціальна інфраструктура – питання №1.

"Для Києво-Святошинського району, зважаючи на темпи росту населення та специфіку пристоличного регіону, розвиток соціальної інфраструктури є питанням номер один. У 2018 році ми зосередилися на зміцненні матеріально-технічної бази соціальних закладів, будівництві нових об'єктів та благоустрої населених пунктів району", – прокоментувала Смірнова, прозвітувавши про ключові соціальні проекти у сферах освіти, медицини, культури та спорту.

На сьогодні у районі будується 9 об'єктів соціальної інфраструктури. Переважно це заклади освіти, яких найбільше потребує район. Тут і відомий довгобуд – школа у Чабанах, фундамент якої стояв 20 років. Нарешті, навчальний заклад активно будують. Більше про це та інші об'єкти у відео.



В контексті запровадження медреформи до сфери охорони здоров'я чи не найбільше питань. Києво-Святошинський район відзначився новими санітарними автомобілями, ремонтами та будівництвом медичних закладів, а також найсучаснішим обладнанням на десятки мільйонів.



Є, про що звітувати і у сфері культури. Проводили ремонтні роботи, вдосконалювали матеріально-технічну базу закладів культури, мистецьких шкіл, бібліотек.



Що ж до спорту, то тут Києво-Святошинський район вже має мережу вуличних спортивних комплексів для єдиноборств Street Fight. Безкоштовних тренувальних майданчиків під Києвом вже 5. Будується Школа бойових мистецтв з реабілітаційним центром. Також у планах будівництво великого басейну в Боярці.



Йшлося і про ремонт доріг та модернізацію житлово-комунальної сфери. Лише за рік для населених пунктів району купили 8 одиниць комунальної техніки, а дороги ремонтували у 17 населених пунктах.

На часі соціальні гарантії і допомога. 7 000 жителів району у 2018 році отримали матеріальну допомогу за районною програмою "Турбота", на оздоровлення відправили майже 4 500 дітей. Плюс 10 000 гривень допомоги від району отримує кожен військовослужбовець під час підписання контракту.

До речі, район також ефективно співпрацює з органами безпеки та правопорядку. Мирослава Смірнова розповіла про практику запровадження районних програм, в межах яких виділяється фінансування для військового комісаріату, райвідділу поліції та районного підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. В військкоматі зробили ремонт та закупили тренувальне страйкбольне обладнання для бійців територіальної оборони. Для поліції – автомобілі та відеореєстратори, а для ДСНС – пожежний автомобіль та пневмокаркасний намет для оперативного розгортання штабу.



За словами Мирослави Смірнової, можливість ефективно і послідовно розвивати район з'явилася після запровадження бюджетної та податкової реформ. Фінансова децентралізація дала можливість спрямовувати кошти на ті проекти та населені пункти, які найбільше цього потребують.

За останні чотири роки надходження до бюджету району зросли у чотири рази. І якщо у 2014 році на розвиток соціальної сфери та реалізацію інфраструктурних проектів витрачали трохи більше 200 мільйонів, то в 2018 – вже понад мільярд. У 2019 році виділили вже понад 700 мільйоні гривень, і протягом року за рахунок перевиконання бюджету ця цифра збільшуватиметься.