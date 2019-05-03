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      Голова МВФ провела розмову з Порошенком: про що говорили та домовлялися

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      Крістін Лагард
      Крістін Лагард / newsit.gr

      Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Вони обговорили фінансову ситуацію в Україні та необхідність подальших реформ. Лагард вказала на макрофінансову стабільність й успішне функціонування банківської системи країни.

      Україні ще багато потрібно буде зробити для перетворення на сучасну ринкову економіку, і Міжнародний валютний фонд готовий і надалі підтримувати країну в цих зусиллях. Про це повідомило видання УНІАН.

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      "Українська економіка здатна залучити більше інвестицій, необхідних для досягнення високого і стійкого зростання. Фонд готовий і надалі підтримувати Україну в цих зусиллях", – розповіла голова МВФ Крістін Лагард.

      Крістін Лагард, Петро Порошенко
      Крістін Лагард та Петро Порошенко

      Зазначається, що Лагард подякувала Порошенку за тісну співпрацю і наголосила на необхідності зберегти прогрес, який вдалося досягнути у просуванні ключових реформ. Особливо для забезпечення незалежності центрального банку і підтримки стабільності банківської системи.

      Хто така Крістін Лагард?Директор-розпорядник Міжнародного Валютного Фонду. Після закінчення першого п'ятирічного терміну вона була призначена на другий термін у липні 2016 року. Лагард є першою жінкою-головою МВФ, а також була першою жінкою-міністром фінансів серед країн Великої вісімки.

      Крістін Лагард – громадянка Франції, в минулому міністр фінансів Франції з червня 2007 року по липень 2011 року; вона також обіймала посаду державного міністра зовнішньої торгівлі Франції протягом двох років.

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      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Крістін Лагард МВФ Реформи
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