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      Голова МЗС Австрії, на весіллі якої був Путін, скасувала візит до РФ через шпигунський скандал

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      Карін Кнайсль і Володимир Путін
      Карін Кнайсль і Володимир Путін / news.ru

      Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль скасувала свою планову поїздку до Росії у зв'язку з повідомленнями про те, що відставний австрійський військовий міг шпигувати на користь Росії упродовж 20 років.

      Про це повідомляє Krone Zeitun.

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      Повідомлялося, що візит був запланований на 2-3 грудня.

      Канлер Австрії Себастьян Курц заявив, що подібні дії з боку Росії "не покращать відносини".

      "Подібні дії не покращать наших відносин з Росією, подібний підхід неприйнятний", – заявив канцлер Австрії Себастьян.

      Зазначається, що Міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайссль, дізнавшись від міністра оборони про інцидент, відразу скасувала свій запланований візит до Росії.

      Нагадаємо, 4 жовтня влада Нідерландів оголосила про висилку в квітні 2018 року чотирьох росіян, які планували здійснити кібератаку на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

      Згодом, Мін'юст США висунув звинувачення сімом росіянам у спробі втручання у роботу мереж великих міжнародних організацій, таких як Антидопінгове агентство, Організація заборони хімічної зброї, Міжнародна асоціація легкої атлетики, FIFA та інші.Слідом за США та Нідерландами зовнішню розвідку Міністерства оборони Російської Федерації у кібератаках звинуватила Німеччина та Канада. Також на дії Росії відреагувала й Чехія.

      Теги: Новини політики Новини Росії Австрія
      Джерело: 24 Канал
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