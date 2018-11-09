Голова МЗС Австрії, на весіллі якої був Путін, скасувала візит до РФ через шпигунський скандал
Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль скасувала свою планову поїздку до Росії у зв'язку з повідомленнями про те, що відставний австрійський військовий міг шпигувати на користь Росії упродовж 20 років.
Про це повідомляє Krone Zeitun.
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Повідомлялося, що візит був запланований на 2-3 грудня.
Канлер Австрії Себастьян Курц заявив, що подібні дії з боку Росії "не покращать відносини".
"Подібні дії не покращать наших відносин з Росією, подібний підхід неприйнятний", – заявив канцлер Австрії Себастьян.
Зазначається, що Міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайссль, дізнавшись від міністра оборони про інцидент, відразу скасувала свій запланований візит до Росії.
Нагадаємо, 4 жовтня влада Нідерландів оголосила про висилку в квітні 2018 року чотирьох росіян, які планували здійснити кібератаку на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).
Згодом, Мін'юст США висунув звинувачення сімом росіянам у спробі втручання у роботу мереж великих міжнародних організацій, таких як Антидопінгове агентство, Організація заборони хімічної зброї, Міжнародна асоціація легкої атлетики, FIFA та інші.Слідом за США та Нідерландами зовнішню розвідку Міністерства оборони Російської Федерації у кібератаках звинуватила Німеччина та Канада. Також на дії Росії відреагувала й Чехія.