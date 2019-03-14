Голова НАБУ Ситник відповів на гострі питання щодо корупції в "оборонці": ексклюзивне інтерв'ю
Про звільнення двох детективів НАБУ після розслідування журналістів щодо корупційних схем в "Укроборонпромі" та про можливу підтримку Гілларі Клінтон – розповів директор НАБУ Артем Ситник у прямому ефірі 24 каналу.
Про корупцію в "Укроборонпромі"
Артем Ситник розповів, що після розслідування програми "Наші гроші" про "Укроборонпром" деякі керівники правоохоронних органів намагаються зробити ажіотаж.
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"Я прийняв це рішення (звільнити детективів, – 24 канал) після консультації з Радою громадського контролю при НАБУ, керівником внутрішнього контролю, який зараз проводить досудове розслідування. Це було зроблено виключно через те, що на цих осіб здійснюється певний тиск", – пояснив Ситник.
Він зазначив, що НАБУ прийняло таке рішення, аби детективів зберегти від тиску, аби це розслідування було якомога швидше завершене, а антикорупційний орган дав відповіді на всі запитання.
Події, які описують, це події дворічної давності ми про них знали й всю інформацію перевіряли. Тому були переконані, що ніяких порушень наших співробітників у діях закону немає. Наразі триває службове розслідування, опісля ми ці матеріали передамо у Державне бюро розслідування,
– додав голова НАБУ.
Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"
Третя частина розслідування – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування
Про підтримку Гілларі Клінтон
Борислав Розенблат опублікував аудіозаписи, на яких нібито Артем Ситник розповідав про те, що допомагав Гілларі Клінтон на виборах США. Сам же Розенблат каже, що "у нього є достеменна інформація про те, що директор НАБУ дійсно зливав інформацію щодо "чорної бухгалтерії" на користь кандидата від демократів".
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Ситник відповів, що голос на оприлюднених записах дійсно схожий на його власний, але він такої розмови не пригадує, хоча має відчуття дежавю.
Мені важко уявити, який чином я мав допомогти Гілларі Клінтон, хоча це питання вже колись задавалося і досліджувалося. Тоді матеріали "чорної бухгалтерії" були передані до НАБУ генералом СБУ Трепаком,
– сказав директор НАБУ.
"У зв'язку з тим, що ці матерали були вже опубліковані, з дозволу детектива аркуші з цієї "чорної бухгалтерії" оприлюднили", – заявив він.
Ситник також зазначив, що після цього був ряд запитів, в тому числі і ЗМІ, з приводу того, чи фігурує там прізвище Манафорта.
До речі, ще був позов, що я разом з нардепом Сергієм Лещенком втручався у вибори США. Наразі ця справа знаходиться на стадії апеляційного розгляду,
– додав Артем Ситник.
Більше – дивіться у відео інтерв'ю з Артемом Ситником.
Що таке НАБУ?Створення Національного антикорупційного бюро у 2015 році було однією з вимог Міжнародного валютного фонду та Європейської комісії для лібералізації візового режиму України з ЄС.
Серед завдань Національного бюро:
- протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені високопосадовцями;
- детективи НАБУ відповідають за те, що відбувається до розгляду справи судом;
- практично всі дії детективів погоджуються прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
- досудове розслідування закінчується закриттям провадження або складанням обвинувального акту.
Зараз справи розглядають звичайні суди, а повинен Вищий Антикорупційний, який досі перебуває на етапі створення. Щоб вивести корупціонерів на чисту воду і щоб злодії були покарані, мають спрацювати всі три антикорупційні органи: НАБУ, САП та Антикорупційний суд.
Відео: що відомо про НАБУ