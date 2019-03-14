22:55
14 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Штатний священик "Роскосмосу". Галкін готував теракт проти Кіркорова
      Вєсті Кремля
      22:19, 13 березня
      Вєсті. UA: Екстрене повідомлення від Ляшка. Розенблат мстить Ситнику
      Вєсті.UA
      21:32, сьогодні
      Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Спорт під час війни
      Згадати все
      21:25, 13 березня
      Телеканал новин 24 Програми Актуальне інтерв'ю
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Голова НАБУ Ситник відповів на гострі питання щодо корупції в "оборонці": ексклюзивне інтерв'ю

      Актуальне інтерв'ю 187 Читать новость на русском

      Про звільнення двох детективів НАБУ після розслідування журналістів щодо корупційних схем в "Укроборонпромі" та про можливу підтримку Гілларі Клінтон – розповів директор НАБУ Артем Ситник у прямому ефірі 24 каналу.

      Про корупцію в "Укроборонпромі"

      Артем Ситник розповів, що після розслідування програми "Наші гроші" про "Укроборонпром" деякі керівники правоохоронних органів намагаються зробити ажіотаж.

      Читайте також: Корупція в "Укроборонпромі": НАБУ відсторонило двох працівників

      "Я прийняв це рішення (звільнити детективів, – 24 канал) після консультації з Радою громадського контролю при НАБУ, керівником внутрішнього контролю, який зараз проводить досудове розслідування. Це було зроблено виключно через те, що на цих осіб здійснюється певний тиск", – пояснив Ситник.

      Він зазначив, що НАБУ прийняло таке рішення, аби детективів зберегти від тиску, аби це розслідування було якомога швидше завершене, а антикорупційний орган дав відповіді на всі запитання.

      Події, які описують, це події дворічної давності ми про них знали й всю інформацію перевіряли. Тому були переконані, що ніяких порушень наших співробітників у діях закону немає. Наразі триває службове розслідування, опісля ми ці матеріали передамо у Державне бюро розслідування,
      – додав голова НАБУ.

      Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"
      Третя частина розслідування – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування​

      Про підтримку Гілларі Клінтон

      Борислав Розенблат опублікував аудіозаписи, на яких нібито Артем Ситник розповідав про те, що допомагав Гілларі Клінтон на виборах США. Сам же Розенблат каже, що "у нього є достеменна інформація про те, що директор НАБУ дійсно зливав інформацію щодо "чорної бухгалтерії" на користь кандидата від демократів".

      Читайте також: У НАБУ відповіли на звинувачення в розслідуванні про "Укроборонпром"

      Ситник відповів, що голос на оприлюднених записах дійсно схожий на його власний, але він такої розмови не пригадує, хоча має відчуття дежавю.

      Мені важко уявити, який чином я мав допомогти Гілларі Клінтон, хоча це питання вже колись задавалося і досліджувалося. Тоді матеріали "чорної бухгалтерії" були передані до НАБУ генералом СБУ Трепаком,
      – сказав директор НАБУ.

      "У зв'язку з тим, що ці матерали були вже опубліковані, з дозволу детектива аркуші з цієї "чорної бухгалтерії" оприлюднили", – заявив він.

      Ситник також зазначив, що після цього був ряд запитів, в тому числі і ЗМІ, з приводу того, чи фігурує там прізвище Манафорта.

      До речі, ще був позов, що я разом з нардепом Сергієм Лещенком втручався у вибори США. Наразі ця справа знаходиться на стадії апеляційного розгляду,
      – додав Артем Ситник.

      Більше – дивіться у відео інтерв'ю з Артемом Ситником.

      Що таке НАБУ?Створення Національного антикорупційного бюро у 2015 році було однією з вимог Міжнародного валютного фонду та Європейської комісії для лібералізації візового режиму України з ЄС.

      Серед завдань Національного бюро:
      - протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені високопосадовцями;
      - детективи НАБУ відповідають за те, що відбувається до розгляду справи судом;
      - практично всі дії детективів погоджуються прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
      - досудове розслідування закінчується закриттям провадження або складанням обвинувального акту.

      Зараз справи розглядають звичайні суди, а повинен Вищий Антикорупційний, який досі перебуває на етапі створення. Щоб вивести корупціонерів на чисту воду і щоб злодії були покарані, мають спрацювати всі три антикорупційні органи: НАБУ, САП та Антикорупційний суд.

      Відео: що відомо про НАБУ

      НАБУ і реакці на розслідування про корупцію в "укроборонпромі"
      blog_ava
      Вихідні на Великдень 2019: скільки будуть відпочивати українці
      сьогодні
      48399
      Теги: Новини України НАБУ Артем Ситник Гілларі Клінтон Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі Медіа Журналісти
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 14 березня: смерть чиновника, Британія не виходить з ЄС, отруєння учнів у Дніпрі
      сьогодні , 22:21 Головні новини 14 березня: смерть чиновника, Британія не виходить з ЄС, отруєння учнів у Дніпрі
      725
      Кадри, як карти: чому президент призначив у РНБО саме військового
      сьогодні , 22:01 Кадри, як карти: чому президент призначив у РНБО саме військового
      Наталя Ромашова 3508
      Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      13 березня , 07:00 Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
      сьогодні , 21:13 Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
      Олег Тичинський 310
      5 років тому: перша жертва російсько-української війни та "гудок" Ахметова
      сьогодні , 19:00 5 років тому: перша жертва російсько-української війни та "гудок" Ахметова
      Артем Овдієнко 1016
      Вірю хлопцям з передової, а наш президент просто всіх дурить, — Парасюк
       18 лютого 2015 , 21:43
      Добровольців в АТО тримають у якості м'яса, — "кіборг"
       15 січня 2015 , 17:07
      На заступника прокурора чинитимуть шалений тиск, — Соболєв
       6 липня 2015 , 22:28
      Про майбутнє "Правого сектору" розповіла журналіст
      28 січня 2016 , 17:56 1
      Чи можливо відновити мовлення на Донбасі?
       6 серпня 2015 , 19:07
      РНБО перетворили на шафу з нафталіном, куди "приховували" чиновників, — експерт
       16 грудня 2014 , 23:41
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук