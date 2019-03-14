Голова НАБУ Ситник відповів на гострі питання щодо корупції в "оборонці": ексклюзивне інтерв'ю

Про звільнення двох детективів НАБУ після розслідування журналістів щодо корупційних схем в "Укроборонпромі" та про можливу підтримку Гілларі Клінтон – розповів директор НАБУ Артем Ситник у прямому ефірі 24 каналу.

Про корупцію в "Укроборонпромі"

Артем Ситник розповів, що після розслідування програми "Наші гроші" про "Укроборонпром" деякі керівники правоохоронних органів намагаються зробити ажіотаж.

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"Я прийняв це рішення (звільнити детективів, – 24 канал) після консультації з Радою громадського контролю при НАБУ, керівником внутрішнього контролю, який зараз проводить досудове розслідування. Це було зроблено виключно через те, що на цих осіб здійснюється певний тиск", – пояснив Ситник.

Він зазначив, що НАБУ прийняло таке рішення, аби детективів зберегти від тиску, аби це розслідування було якомога швидше завершене, а антикорупційний орган дав відповіді на всі запитання.

Події, які описують, це події дворічної давності ми про них знали й всю інформацію перевіряли. Тому були переконані, що ніяких порушень наших співробітників у діях закону немає. Наразі триває службове розслідування, опісля ми ці матеріали передамо у Державне бюро розслідування,

– додав голова НАБУ.

Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"

Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"

Третя частина розслідування – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування​

Про підтримку Гілларі Клінтон

Борислав Розенблат опублікував аудіозаписи, на яких нібито Артем Ситник розповідав про те, що допомагав Гілларі Клінтон на виборах США. Сам же Розенблат каже, що "у нього є достеменна інформація про те, що директор НАБУ дійсно зливав інформацію щодо "чорної бухгалтерії" на користь кандидата від демократів".

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Ситник відповів, що голос на оприлюднених записах дійсно схожий на його власний, але він такої розмови не пригадує, хоча має відчуття дежавю.

Мені важко уявити, який чином я мав допомогти Гілларі Клінтон, хоча це питання вже колись задавалося і досліджувалося. Тоді матеріали "чорної бухгалтерії" були передані до НАБУ генералом СБУ Трепаком,

– сказав директор НАБУ.

"У зв'язку з тим, що ці матерали були вже опубліковані, з дозволу детектива аркуші з цієї "чорної бухгалтерії" оприлюднили", – заявив він.

Ситник також зазначив, що після цього був ряд запитів, в тому числі і ЗМІ, з приводу того, чи фігурує там прізвище Манафорта.

До речі, ще був позов, що я разом з нардепом Сергієм Лещенком втручався у вибори США. Наразі ця справа знаходиться на стадії апеляційного розгляду,

– додав Артем Ситник.

Більше – дивіться у відео інтерв'ю з Артемом Ситником.

Що таке НАБУ?Створення Національного антикорупційного бюро у 2015 році було однією з вимог Міжнародного валютного фонду та Європейської комісії для лібералізації візового режиму України з ЄС.



Серед завдань Національного бюро:

- протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені високопосадовцями;

- детективи НАБУ відповідають за те, що відбувається до розгляду справи судом;

- практично всі дії детективів погоджуються прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- досудове розслідування закінчується закриттям провадження або складанням обвинувального акту.



Зараз справи розглядають звичайні суди, а повинен Вищий Антикорупційний, який досі перебуває на етапі створення. Щоб вивести корупціонерів на чисту воду і щоб злодії були покарані, мають спрацювати всі три антикорупційні органи: НАБУ, САП та Антикорупційний суд.

Відео: що відомо про НАБУ