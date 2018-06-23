Голова Нацгвардії зустрівся з Куртом Волкером
Командувач Національної гвардії України генерал-полковник Юрій Аллеров відвідав США та провів зустріч зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером.
Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.
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Під час зустрічі обговорили участь сил Нацгвардії і взаємодія зі Збройними силами України в рамках проведення на Донбасі Операції об'єднаних сил, та про практику інтеграції добровольчих батальйонів до складу Нацгвардії.
Також обговорювалася кооперація Національної гвардії України з Національною гвардією Каліфорнії.
Джерело: 24 Канал
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