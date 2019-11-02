Голова НСЖУ засудив Портнова за погрози журналістам, Портнов традиційно все "бачив НХ"

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко засудив одіозного юриста та ексзаступника голови АП Януковича Андрія Портнова – за тиск на журналістів та погрози у їхній бік. Тим часом Портнов заявив, що занепокоєність журналістів "бачив НХ".

"Політику Андрію Портнову може не подобатися робота конкретних журналістів чи медіа. Але тиснути на працівників медіа, оприлюднювати персональні дані, погрожувати насиллям чи чіпляти ярлики – обурливо і неприпустимо", – написав Томіленко у фейсбуці.

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"Журналістами рухає суспільний інтерес. І найкраща реакція політика на цей інтерес – відкритість", – наголосив голова НСЖУ.

Тим часом Андрій Портнов у вже звичному стилі відреагував на "занепокоєність журналістів" погрозами з його боку. "Я НХ бачив вас, одіозне "Радіо Свободи", разом з усією вашою занепокоєністю", – написав Портнов у своєму телеграмі.

Зрештою, згодом він вирішив дещо "заспокоїти" журналістів та "пояснив": "Ми випишемо собі такі ж посвідчення, як у вас, і будемо цілком легально за вами спостерігати. Щоб ви не були такими тупими".

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