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      Голова НСЖУ засудив Портнова за погрози журналістам, Портнов традиційно все "бачив НХ"

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      Томіленко засудив погрози журналістам від Портнова
      Томіленко засудив погрози журналістам від Портнова / Колаж 24 каналу

      Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко засудив одіозного юриста та ексзаступника голови АП Януковича Андрія Портнова – за тиск на журналістів та погрози у їхній бік. Тим часом Портнов заявив, що занепокоєність журналістів "бачив НХ".

      "Політику Андрію Портнову може не подобатися робота конкретних журналістів чи медіа. Але тиснути на працівників медіа, оприлюднювати персональні дані, погрожувати насиллям чи чіпляти ярлики – обурливо і неприпустимо", – написав Томіленко у фейсбуці.

      Детально про суть скандалу: Не зайвим буде супровід у темну пору доби, – Портнов майже відкрито погрожує журналістам

      "Журналістами рухає суспільний інтерес. І найкраща реакція політика на цей інтерес – відкритість", – наголосив голова НСЖУ.

      Тим часом Андрій Портнов у вже звичному стилі відреагував на "занепокоєність журналістів" погрозами з його боку. "Я НХ бачив вас, одіозне "Радіо Свободи", разом з усією вашою занепокоєністю", – написав Портнов у своєму телеграмі. 

      Зрештою, згодом він вирішив дещо "заспокоїти" журналістів та "пояснив": "Ми випишемо собі такі ж посвідчення, як у вас, і будемо цілком легально за вами спостерігати. Щоб ви не були такими тупими".

      Хто такий Андрій Портнов: біографія і чому він не подобається студентам – читайте у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
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      сьогодні
      1997
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Журналісти ЗМІ Медіа Андрій Портнов Скандал
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