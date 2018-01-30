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САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018

Голова ОБСЄ та Клімкін відвідають окупований Донбас

22:58, 30 січня 218 Читать новость на русском
Голова ОБСЄ та Клімкін
Голова ОБСЄ та Клімкін / Фото з вільних джерел

Голова ОБСЄ Анджеліно Альфано, який одночасно є міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії, приїхав до України з робочим візитом.

На буремний схід він вирушить уже у середу, 31 січня разом з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

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Іноземний гість зауважив, що для України зараз головне стабілізувати ситуацію в зоні конфлікту і забезпечити виконання Мінських домовленостей.

Часто одного погляду вистачає, щоб зрозуміти ситуацію, яку тобі не передадуть ніякі рапорти, ніякі звіти. Саме тому ми завтра їдемо на Донбас, тому, що тільки очима і серцем можна зрозуміти, що там відбувається,
– зазначив голова ОБСЄ Анджеліно Альфано.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зауважив, що Україна дотримується зобов'язань. Тишу порушують бойовики, і 50% обстрілів ті здійснюють із забороненої важкої техніки.

"Мандат спеціальної моніторингової місії, – це вся територія України, а це означає, що і окупований Донбас, і окупований Крим. Завтра будемо дивитися очима Анджеліно на реальну ситуацію", – заявив Клімкін.

Нагадаємо, влада Італії поділяє позицію країн Європейського союзу щодо окупації українського півострова Росією.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Павло Клімкін МЗС України ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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