Голова ОБСЄ та Клімкін відвідають окупований Донбас

Голова ОБСЄ Анджеліно Альфано, який одночасно є міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії, приїхав до України з робочим візитом.

На буремний схід він вирушить уже у середу, 31 січня разом з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Читайте також: Де і коли чекати найближчої зустрічі глав МЗС Нормандського формату

Іноземний гість зауважив, що для України зараз головне стабілізувати ситуацію в зоні конфлікту і забезпечити виконання Мінських домовленостей.

Часто одного погляду вистачає, щоб зрозуміти ситуацію, яку тобі не передадуть ніякі рапорти, ніякі звіти. Саме тому ми завтра їдемо на Донбас, тому, що тільки очима і серцем можна зрозуміти, що там відбувається,

– зазначив голова ОБСЄ Анджеліно Альфано.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зауважив, що Україна дотримується зобов'язань. Тишу порушують бойовики, і 50% обстрілів ті здійснюють із забороненої важкої техніки.



"Мандат спеціальної моніторингової місії, – це вся територія України, а це означає, що і окупований Донбас, і окупований Крим. Завтра будемо дивитися очима Анджеліно на реальну ситуацію", – заявив Клімкін.

Нагадаємо, влада Італії поділяє позицію країн Європейського союзу щодо окупації українського півострова Росією.