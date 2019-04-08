​​Голова Одещини кинув виклик Порошенку: які можуть бути наслідки?

​​Голова Одеської ОДА Максим Степанов заявив, що його відсторонення — незаконне, та відмовився відсторонятись від посади.

Цією заявою він прямо виступив проти Петра Порошенка, котрий нещодавно підписав указ про відсторонення Степанова.

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Для одеситів така новина не є дивною, адже Одеса давно перестала бути контрольованою та перетворилась на окрему республіку з росіянином-мером, підконтрольними йому прокуратурою, поліцією і судами.

А от що буде далі в конкретно цій історії – дуже цікаво. Адже такий крок Степанов свідчить про суттєве послаблення авторитету Порошенка серед власних підлеглих. І, відповідно, може вказувати на те, що його підлеглий вже має підготовлені шляхи відступу.

Якщо Степанов бажатиме врегулювати конфлікт мирно – йому варто подавати до суду. Якщо ні – він просто фізично буде утримувати ОДА. В будь-якому випадку, це поганий сигнал, якщо в такому складному та апетитному для Росії регіоні підвищується градус протистояння.

І в цьому контексті "Одеська народна республіка" – не мовний зворот, а цілком реальна загроза, яка зараз тільки посилилась.

Автор: Сергій Стерненко

Що відомо про Максима Степанова?Степанов був призначений на посаду голови Одеської ОДА в січні 2017 року. Цьому передувала відставка 7 листопада 2016 року Міхеіла Саакашвілі. До цього він п'ять років працював директором державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".

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