Голова Пентагону Меттіс піде у відставку раніше, аніж передбачалося

Міністр оборони США Джеймс Меттіс піде у відставку до кінця 2019 року. Це на два місяці раніше, аніж передбачалося.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у Twitter.

Читайте також: Трамп і Путін могли домовитися про Сирію і Україну?

Дональд Трамп написав, що з 1 січня Пентагон очолить заступник міністра оборони Патрік Шанахан.

Я радий оголосити, що наш дуже талановитий заступник міністра оборони Патрік Шанахан з 1 січня 2019 року отримає посаду виконуючого обов'язки міністра оборони,

– додав Трамп.

Більше того, президент США написав, що у у Патріка великий список досягнень: він був заступником, а також працював у компанії Boeing. Трамп додав, що він буде чудовий!".

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що на початку 2019 року міністр оборони країни Джеймс Меттіс піде на заслужений відпочинок, тобто на пенсію.