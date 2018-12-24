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      Голова Пентагону Меттіс піде у відставку раніше, аніж передбачалося

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      Голова Пентагону Меттіс піде у відставку раніше, аніж передбачалося
      Голова Пентагону Меттіс піде у відставку раніше, аніж передбачалося / Фото з відкритих джерел

      Міністр оборони США Джеймс Меттіс піде у відставку до кінця 2019 року. Це на два місяці раніше, аніж передбачалося.

      Про це повідомив президент США Дональд Трамп у Twitter.

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      Дональд Трамп написав, що з 1 січня Пентагон очолить заступник міністра оборони Патрік Шанахан.

      Я радий оголосити, що наш дуже талановитий заступник міністра оборони Патрік Шанахан з 1 січня 2019 року отримає посаду виконуючого обов'язки міністра оборони,
      – додав Трамп.

      Більше того, президент США написав, що у у Патріка великий список досягнень: він був заступником, а також працював у компанії Boeing. Трамп додав, що він буде чудовий!".

      Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що на початку 2019 року міністр оборони країни Джеймс Меттіс піде на заслужений відпочинок, тобто на пенсію.

      Теги: Дональд Трамп Пентагон Новини США
      Джерело: 24 канал
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