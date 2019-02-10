Голова поліції Києва заявив, що затримані активісти не мали банерів "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Затримані 9 лютого на Контрактовій площі у Києві активісти не мали жодної символіки чи банерів з написами "Хто замовив Катю Гандзюк?". А групі активістів, яка розгорнула банери про Гандзюк, ніхто не заважав і не вилучав ці банери.

У цьому на брифінгу переконував голова поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє кореспондент 24 каналу.

Водночас Крищенко заявив, що 9 лютого до правоохоронців надійшло повідомлення, що на місці проведення акції прихильників одного з кандидатів у президенти була закладена вибухівка, тому поліція вирушила на місце події.

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Як відомо, на тому місці свою зустріч із виборцями проводила кандидатка у президенти України Юлія Тимошенко, а також мітингували активісти з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?".

За словами голови поліції Києва, до операції по забезпеченню порядку були залучені близько 400 правоохоронців. Вони проводили огляди людей і помітили групу осіб, які приховували свої обличчя. Ці люди не змогли пояснити мету свого перебування на місці проведення акції.

Тоді поліція провела поверхневий огляд цих людей і виявила в них ножі та стартовий пістолет. Через це правоохоронці забрали 30 людей до відділення поліції. Крищенко заявив, що особисто віддав наказ поліції затримати цих людей.

Всі бачили, що під час цієї події жодна людина не заявила, що вона прийшла на акцію під умовною назвою "Хто замовив Катю Гандзюк? ". У них не було символіки, атрибутики, банерів, які б вказували на те, що вони прийшли з цією метою,

– сказав Крищенко.

Що відомо про затримання та побиття активістів з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?" 9 лютого у Києві, де мала зустрітися з виборцями Тимошенко, поліція без пояснень затримала та забрала до райвідділу активістів з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?". Учасники акції хотіли запитати у Тимошенко, коли вона відсторонить від посади голову Херсонської облради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера. Його активісти та батько Гандзюк підозрюють у причетності до організації нападу на Катерину.



Правоохоронці згодом заявили, що у їхньому службовому затримані повикидали зеленку, а вже в управлінні поліції в них вилучили ножі, газові балончики та пістолет.



Після затримання активістів до відділення поліції прибули їхні побратими та почали вимагати відпустити всіх затриманих. У поліції кажуть, що вже після того, як затриманих відпустили, під дверима відділення почалася штовханина і проти правоохоронців застосували газові балончики. У результаті затримали близько 40 осіб, а 3 поліцейських доправили в лікарню.



Активісти ж зазначають, що приблизно десятьох з них оточили і затримали без жодних пояснень. За словами очевидців, затримання було жорстоким: спецпризначенці забігли у райвідділок та почали всіх бити. Згодом активістів таки відпустили.



Того ж дня до будинку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова приїхало кілька десятків активістів, які вимагають відпустити затриманих. Вони палили фаєри та запускали феєрверки, проте жодної реакції так і не отримали. Аваков прокоментував затримання та побиття активістів тільки в соціальних мережах, заступившись за правоохоронців та звинувативши.



На фото так відео було зафіксовано, як під райвідділом поліції чоловік без форми, ймовірно правоохоронець, жорстоко бив активістів. У соцмережах вже оголосили "полювання" на нього (збір інформації про особу) та на інших правоохоронців, які жорстоко повелися з активістами. Наступного дня Крищенко заявив, що проти чоловіка, який без форми завдавав ударів, буде порушено кримінальне провадження.



При цьому Крищенко зазначив, що затриманим активістам інкримінують хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень поліцейських. При цьому він визнав, що поліцейські перевищували свої службові повноваження.