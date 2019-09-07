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      Голова СБУ, президенти та олігархи: хто святкував ювілей депутата від "ОПЗЖ" Григорія Суркіса

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      Хто святкував ювілей Григорія Суркіса
      Хто святкував ювілей Григорія Суркіса / Схеми

      4 вересня 2019 року виповнилося 70 років Григорію Суркісу. Це депутат та один з головних спонсорів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука. А ще він колишній президент київського "Динамо" (тепер клубом керує його молодший брат Ігор) та Федерації футболу України.

      У 2019 році Григорій Суркіс повернувся до українського парламенту. Пройшов він туди від "Опозиційної платформи – За життя", де був 17-им номер у списку на виборах. А ще Григорій Суркіс – офіційний спонсор партії. Він дав 1,5 мільйони гривень на "ОПЗЖ", а його племінниця Марина Суркіс перерахувала ще 1,5 мільйона. Він близький соратник Віктора Медведчука – були ще разом в СДПУ(о). І саме фінансуванням "ОПЗЖ" зацікавився президент України Володимир Зеленський.

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      "Партія пана Медведчука: там ще є великі питання – це його партія? Чи це тимчасове об’єднання? І хто вони такі. Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії. У нас є відповіді – обсяги кеша звідки та з якої країни вони все це отримують. І це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться", – заявив наприкінці серпня в інтерв'ю Володимир Зеленський.

      Та замість краще перевірити ці заяви, нинішній голова Служби безпеки України Іван Баканов відправився на святкування ювілею Григорія Суркіса. Був там і колишній очільник СБУ Василь Грицак. Баканов ж приїхав туди не сам. На вході до готелю InterContinental його чекав перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір. Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".


      Іван Баканов покидає вечірку Григорія Суркіса

      Про те, що Баканов і Шефір були саме на святкуванні дня народження бізнесмена Григорія Суркіса, свідчать пакети елітного бренду Fendi, з якими готель того вечора залишали усі гості. Примітно, що за два тижні до свого дня народження Григорій Суркіс відвідував центральний офіс Служби безпеки України, де розташовується кабінет Баканова.

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      Окрім них, було і чимало інших "зіркових" гостей на святкуванні ювілею. На дні народження Григорія Суркіса журналісти помітили одразу трьох колишніх президентів України. Першого президента Леоніда Кравчука. Другого президента – Леоніда Кучму. І третього – Віктора Ющенка.

      Крім того, на дні народження Григорія Суркіса "Схемам" вдалося зафіксувати майже всіх українських олігархів. Там були присутні Ігор Коломойський і його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов. На святкування також завітали й олігарх Віктор Пінчук із дружиною Оленою.


      Ігор Коломойський на святкуванні ювілею Григорія Суркіса

      Окрім експрезидентів і олігархів, ювіляра прийшов привітати й старший син колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка – Олександр Луценко.

      Було багато колег іменинника Суркіса по фракції "Опозиційна платформа – За життя". Серед однопартійців "Схеми" побачили перший номер у виборчому списку партії "Опозиційна платформа – За життя" та співголову фракції – Юрія Бойка. А також зафіксували, як із паркінгу готелю виїхав позашляховик, яким користується Нестор Шуфрич. Серед інших знімальна група помітила тут і близького соратника кума Путіна Віктора Медведчука Василя Німченка. А також – депутатку Наталію Королевську та нардепів Юрія Павленка й Олександра Пузанова.

      Приїхав привітати Суркіса і почесний президент групи компаній "1+1 медіа" та народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко. А також ще один впливовий депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький.

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      О третій годині ночі п’ятизірковий готель залишив головний винуватець свята – іменинник Григорій Суркіс, із братом і родинами. Загалом, за спостереженням "Схем", святкування тривало десять годин.

       

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      Теги: Новини України Спорт Новини політики Іван Баканов Опозиційна платформа – За життя Сергій Шефір Ігор Коломойський Юрій Бойко Наталія Королевська
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