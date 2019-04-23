Голова Тернопільської ОДА піде у відставку після інавгурації

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна заявив, що піде з посади після інавгурації нового президента — Володимира Зеленського.

Степан Барна опублікував відеозвернення у себе на Facebook-сторінці.

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Ві зазначив, що як тільки відбудеться інавгурації нового президента, то він одразу "покладе перед ним заяву про відставку". Барна додав, що буде допомагати розвитку Української держави. Він виступив категорично проти приходу в політику тих людей, "які знищували Україну впродовж останніх років".

Згідно з Законом "Про місцеві адміністрації", після обрання нового президента України всі голови ОДА працюють на своїх посадах до призначення нових очільників адміністрацій.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна йде у відставку: дивіться відео

Про відставку також оголосили очільники Львівської та Миколаївської та Закарпатської облдержадміністрацій.

Що відомо про Степана Барну?

Він український громадсько-політичний діяч. Член партії "Блок Петра Порошенка". Колишній Народний депутат України 8-го скликання. Співголова МДО "Депутатський контроль" та голова Тернопільської ОДА.

З 5 березня 2005 року – член політичної партії "Народний Союз Наша Україна", член Президії ради партії, а з квітня 2005 року член Президії та ради ТОО партії "Народний Союз Наша Україна". Був координатором громадського руху "За Україну!". Діяч ГО "Зарваницька ініціатива".

Активний учасник Євромайданів у Тернополі та Києві. Під час виборів до Верховної Ради України 26 жовтня 2014 року — № 65 у списку "Блоку Петра Порошенка". Від 4 грудня 2014 — народний депутат України. Від 2 квітня 2015 — голова Тернопільської обласної державної адміністрації. Вперше в історії Тернопільщини нового очільника області особисто представив Президент України.

Певний час Барна суміщав депутатський мандат з посадою голови Тернопільської облдержадміністрації, а 13 травня 2015 року був позбавлений мандату Верховною Радою.