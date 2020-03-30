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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

      Голова Запорізької облради Самардак та один з депутатів захворіли на коронавірус

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      Коронавірус у двох посадовців Запоріжжя / tv5.zp.ua

      У Запоріжжі зафіксовано 13 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Серед пацієнтів – голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак та депутат цієї ради Геннадій Фукс.

      Голова Запорізької ОДА Григорій Самардак зараз перебуває вдома під наглядом медиків. Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної ради.

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      Станом на 30 березня в регіоні захворювання коронавірусом виявили:

      • у 9 жителів Запоріжжя,
      • 1 жителя Мелітополя,
      • 1 жителя Мелітопольського району
      • 1 жителя Бердянська.

      З 54 підозрілих випадків 13 випадків підтвердилися, 41 –  дали негативний результат.

      Також раніше на коронавірус захворів відомий запорізький бізнесмен, депутат обласної ради Геннадій Фукс.

      В Україні вранці 30 березня підтвердили 480 випадків зараження SARS-cov-2, серед інфікованих – 11 жертв, ще 6 хворих – одужали.

      Симптоми коронавірусу
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Новини України Новини політики Новини Запоріжжя
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