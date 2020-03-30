Голова Запорізької облради Самардак та один з депутатів захворіли на коронавірус
У Запоріжжі зафіксовано 13 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Серед пацієнтів – голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак та депутат цієї ради Геннадій Фукс.
Голова Запорізької ОДА Григорій Самардак зараз перебуває вдома під наглядом медиків. Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної ради.
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Станом на 30 березня в регіоні захворювання коронавірусом виявили:
- у 9 жителів Запоріжжя,
- 1 жителя Мелітополя,
- 1 жителя Мелітопольського району
- 1 жителя Бердянська.
З 54 підозрілих випадків 13 випадків підтвердилися, 41 – дали негативний результат.
Також раніше на коронавірус захворів відомий запорізький бізнесмен, депутат обласної ради Геннадій Фукс.
В Україні вранці 30 березня підтвердили 480 випадків зараження SARS-cov-2, серед інфікованих – 11 жертв, ще 6 хворих – одужали.
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