Портрет Сергія Ківалова приніс на сесію депутата міськради Дмитро Булах.

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Конфлікт виник із охоронцем, оскільки той не пропускав депутата до голови ТВК. Вручити портрет так і не вдалось.