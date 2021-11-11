Голові Харківської ТВК на урочистій сесії хотіли вручити портрет Ківалова

На сесії Харківської міської ради 11 листопада стався конфлікт. Голові територіальної виборчої комісії Олені Матвієнко хотіли вручити портрет Сергія Ківалова – голови ЦВК часів Януковича.

Портрет Сергія Ківалова приніс на сесію депутата міськради Дмитро Булах.

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Конфлікт виник із охоронцем, оскільки той не пропускав депутата до голови ТВК. Вручити портрет так і не вдалось.

Хто такий Дмитро Булах

Відповідно до інформації "Чесно", Булах є депутатом Харківської міськради від партії "Блок Світличної "Разом".

У 2019 році брав участь у конкурсі на посаду голови НАЗК.

Хотів потрапили до Верховної Ради від "Рух Нових Сил Міхеіла Саакашвілі".

У 2015 році його обрали депутатом Харківської обласної ради.

До слова, у політиці Булах з 2003 року.

Що треба знати про вибори у Харкові

Сергія Ківалова звинувачували у фальсифікаціях на президентських виборах 2004 року. За це він отримав прізвисько "Підрахуй.

Мера Харкова обирали 31 жовтня. Кандидатуру Терехова на виборах міського голови підтримали 146 240 харків'ян, що становить 50,66% виборців.

Активісти ОПОРИ заявили про порушення на 21 дільниці міста. Стверджували, що відрізнялася оголошена кількість голосів і дані в протоколах спостерігачів. Їх нібито змінили на користь Ігоря Терехова. Сумарно Терехову, за словами активістів, додали 572 голоси. У поліції Харківщини запевнили, що розпочнуть розслідування.

Однак ці порушення несуттєві, оскільки Терехов випередив свого суперника Михайла Добкіна на понад 64 тисяч голосів.

Вже 11 листопада Терехова офіційно оголосили новим мером міста. Перед тим місцеві депутати проголосували за те, щоб позбавити його повноважень секретаря ради.