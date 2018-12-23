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      Головко пожалівся на те, як його звільнили зі збірної

      84 Читать новость на русском
      Олександр Головко
      Олександр Головко / ffu.ua

      Олександр Головко, якого звільнили з поста головного тренера молодіжної збірної України, розповів, як дізнався про свою відставку.

      Екс-тренер молодіжки заявив, що про відставку йому 16 грудня повідомив Мирон Маркевич.

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      "16 грудня на засіданні Комітету національних збірних його глава Мирон Маркевич оголосив мені про звільнення. Сказали, що я не справився із завданням, не вивів команду на Євро-2019", – розповів Головко Zbirna.com.

      За словами тренера, йому не дали слово, щоб пояснити невдачу збірної.

      "У контракті написано не тільки про підготовку кадрів, але і про завоювання путівки на Євро. Я нічого на засіданні комітету не пояснював. Мене просто поставили до відома про таке рішення, хоча і могли спочатку дати слово", – відзначив тренер.

      Нагадаємо, що колишній гравець "Дніпра" й "Динамо", а нині тренер "Олімпіку" Руслан Ротань близький до того, щоб стати головним тренером молодіжної збірної України з футболу.

      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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