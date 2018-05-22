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Головлікар Вінницького онкодиспансеру купує дорогі прикраси та елітні авто, – Устінова

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Володимир Шамрай
Володимир Шамрай / prco.com.ua

Головний лікар Вінницького обласного онкодиспансеру Володимир Шамрай купив золотий браслетик та обручку Cartier за майже пів мільйона гривень. В той час, як пацієнтам за безкоштовні операції виставляють космічні рахунки "за роботу", а ліки купуються іноді в рази дорожче.

Про це у своєму відеоблозі "(Без)коштовна медицина" розповіла членкиня правління "Центру протидії корупції" Олександра Устінова. 

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За її словами, головний лікар Вінницького обласного онкодиспансеру Володимир Шамрай дуже небідна людина.

Минулого ж року, маючи Mercedes, лікар купив ще й новенький Land Cruiser. Лікар всюди пояснює, що він успішний бізнесмен, вірніше, навіть не він, а дружина, яка має клініку з діагностики в сусідній будівлі з онкодиспансером,
– розповіла Устінова. 

Олександра Устінова наголосила, що офіційно дружина Шамрая працевлаштована в тому ж таки онкодиспансері, та й отримує зарплату в три рази вищу, ніж в своїй приватній клініці.

"Головний лікар Вінницького облдиспансеру разом із своїм заступником Сергієм Притуляком заснував громадську організацію "Асоціація онкологів Поділля". І не повірите, той же Притуляк купив в свого керівника рухомого майна більше, ніж на мільйон гривень, хоча в Притуляка як раз бізнесу немає і пояснити такі витрати лікаря дуже важко, – зазначила членкиня правління "Центру протидії корупції".

Відео повного випуску відеоблогу Олександри Устінової "(Без)коштовна медицина" за 22 травня 2018

 

Теги: Новини України Корупція Гроші Здоров'я Медицина Вінниця
Джерело: 24 канал
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