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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

У Києві урочисто запалили головну ялинку країни

19:59, 19 грудня 817 Читать новость на русском
У Києві відкрили головну ялинку країни
У Києві відкрили головну ялинку країни / Скрін з відео

У Києві на Софійській площі 19 грудня о 19:00 відбулося урочисте засвічення вогнів на Головній ялинці країни.

У заході взяли участь дружина Президента України Марина Порошенко, мер Києва Віталій Кличко та засновник компанії "Folk Ukraine", що організовує новорічно-різдвяні свята на Софійській площі, Ігор Добруцький, передає "Укрінформ".

"Ось і знову прийшла весела та радісна пора новорічних та Різдвяних свят. Я від щирого серця вітаю усіх вас із Днем Святого Миколая", – сказала Марина Порошенко.

Вона побажала, щоб для кожного українця ці свята пройшли в атмосфері добра, тепла та любові.

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Майже сторічна ялинка приїхала до столиці з Івано-Франківщини. Її висота сягає понад 28 метрів. Прикрашають новорічну красуню 3,6 км неонових гірлянд та іграшки-метелики. Щодня новорічне дерево буде змінювати підсвічування і тільки в день відкриття та 31 грудня засвітиться усіма відтінками веселки.

Загалом, святкові заходи відбуватимуться на трьох локаціях – Софійській і Михайлівській площах, а також на Володимирському проїзді до 14 січня 2018 року.

У Києві запалили головну ялинку країни

Нагадаємо, 17 грудня о 18:00 у Львові відкрили центральну міську ялинку на площі перед Оперним театром.

Теги: Новини України Новини Києва LifeStyle Новорічні свята Віталій Кличко
Джерело: 24 Канал
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