Як святкують Новий рік біля головної ялинки країни: онлайн-трансляція

Біля головної ялинки на Софійській площі у Києві вже зібралось чимало людей. До півночі залишилось зовсім мало часу – кияни та гості столиці готуються зустрічати новий 2020 рік.

Окрім головної ялинки, на Софійській площі є головна сцена для виступів українських виконавців.

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Що відбувається біля головної ялинки у новорічну ніч: дивіться онлайн

Цікаве про головну ялинку країни

Організатори встановили на Софійській площі у Києві не штучну, а живу ялинку. Її привезли з Житомирщини.

Головна ялинка країни цьогоріч висотою сягає 30 метрів, а вага її понад 100 тонн. Новорічне дерево буде збірним із понад 400 сосен та ялиці. Вартість усіх дерев – 125 тисяч гривень.

Цьогоріч головну красуню прикрасили 750 іграшками та трьома кілометрами гірлянд теплих кольорів: червоний, золотий та білий. А сама ялинка оточена чотирма королівствами з казки про Лускунчика.

Про рух транспорту. 31 грудня та 1 січня рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирській від Михайлівської до Софіївської площі заборонять. Метрополітен працюватиме в новорічну ніч на три години довше, фунікулер буде працювати цілодобово.

Як українці святкують Новий рік?

Більшість проведуть новорічну ніч вдома – 67%, такі результати опитування . Ще 16,5% святкуватимуть у гостях, у друзів або родичів.

такі результати опитування Ще святкуватимуть у гостях, у друзів або родичів. До останнього не знали, де зустрічати Новий 2020 рік 6,3% опитаних українців.

Дехто з українців вирішив провести новорічну ніч у самоті, перед телевізором. Таких людей – 3,4% . Трохи менше опитаних 31 грудня будуть у публічних закладах.

Ще 0,6% опитаних проведуть новорічну ніч у цікавій подорожі Україною і стільки ж – за кордоном. 0,5% опитаних розповіли, що будуть у новорічну ніч "у "колі" інтернету". Інші варіанти відповідей назвали 0,4% українців.

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Що цікаво, новорічну ніч в українських потягах проведуть майже 17 тисяч пасажирів. Упродовж доби курсуватиме 126 пасажирських поїздів