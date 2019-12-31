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      Як святкують Новий рік біля головної ялинки країни: онлайн-трансляція

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      Як святкують Новий рік біля головної ялинки країни / Андрій Костюк (24 канал)

      Біля головної ялинки на Софійській площі у Києві вже зібралось чимало людей. До півночі залишилось зовсім мало часу – кияни та гості столиці готуються зустрічати новий 2020 рік.

      Окрім головної ялинки, на Софійській площі є головна сцена для виступів українських виконавців.

      Цікаво: Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети

      Що відбувається біля головної ялинки у новорічну ніч: дивіться онлайн

      Цікаве про головну ялинку країни 

      Організатори встановили на Софійській площі у Києві не штучну, а живу ялинку. Її привезли з Житомирщини.
      • Головна ялинка країни цьогоріч висотою сягає 30 метрів, а вага її понад 100 тонн. Новорічне дерево буде збірним із понад 400 сосен та ялиці. Вартість усіх дерев – 125 тисяч гривень.
      • Цьогоріч головну красуню прикрасили 750 іграшками та трьома кілометрами гірлянд теплих кольорів: червоний, золотий та білий. А сама ялинка оточена чотирма королівствами з казки про Лускунчика.

      Про рух транспорту. 31 грудня та 1 січня рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирській від Михайлівської до Софіївської площі заборонять. Метрополітен працюватиме в новорічну ніч на три години довше, фунікулер буде працювати цілодобово.

      Як українці святкують Новий рік?

      • Більшість проведуть новорічну ніч вдома – 67%, такі результати опитування. Ще 16,5% святкуватимуть у гостях, у друзів або родичів.
      • До останнього не знали, де  зустрічати Новий 2020 рік 6,3% опитаних українців. 
      • Дехто з українців вирішив провести новорічну ніч у самоті, перед телевізором. Таких людей – 3,4%. Трохи менше опитаних 31 грудня будуть у публічних закладах.
      • Ще 0,6% опитаних проведуть новорічну ніч у цікавій подорожі Україною і стільки ж – за кордоном. 0,5% опитаних розповіли, що будуть у новорічну ніч "у "колі" інтернету". Інші варіанти відповідей назвали 0,4% українців.

      Вам знадобиться: Де відсвяткувати Новий рік 2020 у Києві – список цікавих закладів столиці

      Що цікаво, новорічну ніч в українських потягах проведуть майже 17 тисяч пасажирів. Упродовж доби курсуватиме 126 пасажирських поїздів

      Фільми під ялинку: 10 найкращих новорічних стрічок
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Новорічні свята Новини політики
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