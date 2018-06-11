Головне – бажання: дієві поради українських топ-моделей про харчування і тренування кожного дня

Українські топ-моделі розповіли про свої щоденні тренування і довели, що здорове і красиве тіло – це щоденний вибір і спосіб життя, а не результат чудодійних засобів.

Про це повідомляє "L’Officiel-Україна".

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Українська модель Анна Андрес зазначає, що їй у підтриманні чудової фігури допомагає "внутрішній перфекціоніст", який задоволений, лише коли в дзеркалі – красиве тіло, тоді на душі – легко, а навколишні люди надихаються і отримують мотивацію працювати над собою.

Раз в тиждень, звичайно, можна собі влаштувати cheat day і покайфовати, але потім обов'язково треба працювати ще старанніше. Адже спорт – це стиль життя, а не періоди активності від мотивації до мотивації. Він повинен бути рутиною, звичкою,

– розповідає модель.

Відео ранкової пробіжки Анни Андрес:

Допис, поширений Anna Andres (@ann.andres) 17 Кві 2018 р. о 10:24 PDT

Активність Андрес: ранкова зарядка (60 присідань, півтори хвилини в планці, 15 віджимань), три кардіо та два силових тренування в тиждень.

Допис, поширений Anna Andres (@ann.andres) 10 Чер 2018 р. о 11:04 PDT

Раціон:

сніданок – яйця некруто + лосось;

обід – суп-пюре або курячий бульйон;

вечеря – риба з салатом;

перекуси – фундук, сухофрукти, яблучні чипси.

Супермодель Наталія Гоцій наголошує, що перед літнім сезоном проходить курс холодно-гарячих обгортань. За її словами, їх витримати складніше, ніж пробігти марафон.

Допис, поширений Nataliia Gotsii (@nataliiagotsii) 12 Тра 2018 р. о 10:51 PDT

"Важливо розуміти, що через багато років ми будемо думати про те, що так і не влізли в те саме плаття, – і все через власну лінь. Відповідайте собі на питання, ким ви хочете бути, і зрозумійте, що ви це робите тільки для себе. Немає таблеток, порошків і чаїв, які б зробили вас сильними і здоровими. На це здатні тільки ви самі", – заявляє вона.

Активність: два заняття пілатесом, чотири – йогою, два функціональних тренування і раз в тиждень бокс.

Відео тренування Наталії Гоцій:

Допис, поширений Nataliia Gotsii (@nataliiagotsii) 23 Тра 2018 р. о 3:00 PDT

Раціон: основа – рослинна їжа, м'ясо і риба – на вимогу організму, відсутність продуктів, що викликають залежність (кава, цукор).

Допис, поширений Nataliia Gotsii (@nataliiagotsii) 23 Кві 2018 р. о 11:56 PDT

Натомість Аліна Байкова полюбляє каву, а також тірамісу. Її головний принцип – підтримувати активний обмін речовин, що досягається за рахунок функціональних тренувань і дробового харчування.

Допис, поширений Alina Baikova (@alina_baikova) 13 Кві 2018 р. о 7:12 PDT

Крім того, модель радить обмежити вживання алкоголю. Адже спритне майже повністю блокує зниження ваги і зменшує рівень тестостерону, необхідного для м'язової маси.

Допис, поширений Alina Baikova (@alina_baikova) 16 Бер 2018 р. о 11:00 PDT

Активність: функціональні тренування, йога і пілатес – три-чотири рази на тиждень.

Раціон: п'ять разів на день через кожні 2,5-3 години.