Як українські захисники попри жахливу погоду оберігають мир на Донбасі: відео з фронту

Українські військові щоденно протистоять на фронті не тільки ворогу, а й погоді. Останніми днями вона на Сході – несприятлива для ведення бойових дій. Та попри все бійці продовжують захищати мирне населення, яке давно втомилося від війни.

Якби не густий туман, позиції поблизу Донецького Аеропорту було б видно як на долоні. Тож щоб не підпустити ворожу розвідувальну групу потрібно бути дуже пильним.

Читайте також: Бойовики щосили намагаються вивести бійців ЗСУ на вогневий контакт: відео

Військовослужбовці Майор та Дмитро розповіли, що зараз на їх ділянці стало значно тихіше, ніж було. Та на сусідніх позиціях все ще гаряче: противник застосовує міномети, гранатомети та інші тяжкі види озброєння.

Проте захисники переконують: воюють вже не перший рік, тож знають як гідно дати відсіч ворогу й показати, для чого вони тут.

Окрім російсько-терористичних військ боротися доводиться й з негодою.



Видимість на фронті – вкрай погана

Характерна особливість Донбасу – те, що край дуже рівнинний, а вітри – дуже сильні. А коли ж хоч трохи піднятися вище, то вітер стає просто лютий.

Воїни ж запевнили: вдягнені та забезпечені добре, проте найголовніше – те що всередині.

Батьківське тепло завжди гріє. З думкою, що захищаєш країну, в душі у нас завжди тепло,

– розповів солдат Дмитро.

У кількох кілометрах позаду звільнене Опитне. Його мешканці з усмішкою згадують українських воїнів, які відбили селище.



Потрощені хати, вибиті вікна – навіть попри це люди не покидають Опитне

Усі місцеві кажуть, що хочуть лише одного – миру. І цей мир їм обіцяють принести українські воїни, які зараз у декількох кілометрах на схід щодня тримають оборону зі зброєю в руках.