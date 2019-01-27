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      Як українські захисники попри жахливу погоду оберігають мир на Донбасі: відео з фронту

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      Українські військові щоденно протистоять на фронті не тільки ворогу, а й погоді. Останніми днями вона на Сході – несприятлива для ведення бойових дій. Та попри все бійці продовжують захищати мирне населення, яке давно втомилося від війни.

      Якби не густий туман, позиції поблизу Донецького Аеропорту було б видно як на долоні. Тож щоб не підпустити ворожу розвідувальну групу потрібно бути дуже пильним.

      Читайте також: Бойовики щосили намагаються вивести бійців ЗСУ на вогневий контакт: відео

      Військовослужбовці Майор та Дмитро розповіли, що зараз на їх ділянці стало значно тихіше, ніж було. Та на сусідніх позиціях все ще гаряче: противник застосовує міномети, гранатомети та інші тяжкі види озброєння.

      Проте захисники переконують: воюють вже не перший рік, тож знають як гідно дати відсіч ворогу й показати, для чого вони тут.

      Окрім російсько-терористичних військ боротися доводиться й з негодою.

      Війна на Донбасі
      Видимість на фронті – вкрай погана

      Характерна особливість Донбасу – те, що край дуже рівнинний, а вітри – дуже сильні. А коли ж хоч трохи піднятися вище, то вітер стає просто лютий.

      Воїни ж запевнили: вдягнені та забезпечені добре, проте найголовніше – те що всередині.

      Батьківське тепло завжди гріє. З думкою, що захищаєш країну, в душі у нас завжди тепло,
      – розповів солдат Дмитро.

      У кількох кілометрах позаду звільнене Опитне. Його мешканці з усмішкою згадують українських воїнів, які відбили селище. 

      Війна на Донбасі
      Потрощені хати, вибиті вікна – навіть попри це люди не покидають Опитне

      Усі місцеві кажуть, що хочуть лише одного – миру. І цей мир їм обіцяють принести українські воїни, які зараз у декількох кілометрах на схід щодня тримають оборону зі зброєю в руках.

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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