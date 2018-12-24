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      Головне, щоб не заважали, – Ситник про співпрацю з САП, НАЗК у справах Семочка й Демчини

      92 Читать новость на русском
      Артем Ситник
      Артем Ситник / 24 канал

      Одна з найгучніших справ, які розслідує НАБУ – це справа контррозвідника Сергія Семочка. Журналісти знайшли у нього елітні маєтки під Києвом, а у його родичів – російські паспорти. НАБУ не відповідає за паспорти, але відповідає за перевірку ознак незаконного збагачення.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

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      За його словами, НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за фактом ймовірного незаконного збагачення Сергія Семочка.

      Факти, у тому числі виявлені у ході журналістського розслідування, перевіряються у ході розслідування детективами НАБУ. Але коли буде результат – важко навіть прогнозувати,
      – сказав Ситник.

      Семочко
      Сергій Семочко

      І додав, що треба врахувати роботу НАЗК, Національного агентства з питань запобігання корупції.

      Чомусь НАЗК, щойно готується підозра по якомусь топ-посадовцю, видає висновки про відсутність ознак незаконного збагачення. Коли ми розслідуємо справи, то навіть не покладаємо надії на якусь конструктивну співпрацю з НАЗК. Головне, щоб воно не заважало,
      – зазначив директор НАБУ.

      Кулик
      Костянтин Кулик

      На думку керівника НАБУ, останнім часом висновки НАЗК – дивні, особливо у справах, які вже передані до суду. Наприклад, щодо колишнього військового прокурора пана Костянтина Кулика. Не менше дивує і відсутність висновків, як-от у справі працівника СБУ Павла Демчини.

      Факт оголошення підозри залежить від детектива НАБУ і прокурора САП. У справі Демчини, наприклад, ми не виходили у публічну площину, поки сам Демчина туди не вийшов і почав розповідати, що йому готується незаконна підозра,
      – наголосив Ситник.

      Демчина
      Павло Демчина

      "Насправді це була робоча ситуація. Детектив зібрав, на його думку, достатньо матеріалів для висунення підозри, скерував підозру до САП. Через кілька годин чомусь ця інформація з'явилася у ЗМІ. Я майже на 100% впевнений, що ця підозра не буде погоджена прокурорами", – підсумував Артем Ситник.

      Відео повного інтерв'ю Артема Ситника 24 каналу дивіться тут.

      Теги: Новини України НАБУ Корупція Артем Ситник НАЗК САП Сергій Семочко
      Джерело: 24 канал
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