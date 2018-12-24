Головне, щоб не заважали, – Ситник про співпрацю з САП, НАЗК у справах Семочка й Демчини

Одна з найгучніших справ, які розслідує НАБУ – це справа контррозвідника Сергія Семочка. Журналісти знайшли у нього елітні маєтки під Києвом, а у його родичів – російські паспорти. НАБУ не відповідає за паспорти, але відповідає за перевірку ознак незаконного збагачення.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

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За його словами, НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за фактом ймовірного незаконного збагачення Сергія Семочка.

Факти, у тому числі виявлені у ході журналістського розслідування, перевіряються у ході розслідування детективами НАБУ. Але коли буде результат – важко навіть прогнозувати,

– сказав Ситник.



Сергій Семочко

І додав, що треба врахувати роботу НАЗК, Національного агентства з питань запобігання корупції.

Чомусь НАЗК, щойно готується підозра по якомусь топ-посадовцю, видає висновки про відсутність ознак незаконного збагачення. Коли ми розслідуємо справи, то навіть не покладаємо надії на якусь конструктивну співпрацю з НАЗК. Головне, щоб воно не заважало,

– зазначив директор НАБУ.



Костянтин Кулик

На думку керівника НАБУ, останнім часом висновки НАЗК – дивні, особливо у справах, які вже передані до суду. Наприклад, щодо колишнього військового прокурора пана Костянтина Кулика. Не менше дивує і відсутність висновків, як-от у справі працівника СБУ Павла Демчини.

Факт оголошення підозри залежить від детектива НАБУ і прокурора САП. У справі Демчини, наприклад, ми не виходили у публічну площину, поки сам Демчина туди не вийшов і почав розповідати, що йому готується незаконна підозра,

– наголосив Ситник.



Павло Демчина

"Насправді це була робоча ситуація. Детектив зібрав, на його думку, достатньо матеріалів для висунення підозри, скерував підозру до САП. Через кілька годин чомусь ця інформація з'явилася у ЗМІ. Я майже на 100% впевнений, що ця підозра не буде погоджена прокурорами", – підсумував Артем Ситник.

Відео повного інтерв'ю Артема Ситника 24 каналу дивіться тут.