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      Головне, щоб життя були не марно віддані: у Львові вшанували Героїв Небесної сотні

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      У Львові відкрили меморіальний комплекс, де основними експонатами стали обличчя тих, хто загинув під час Революції Гідності. На меморіалі також викарбували вірші героя Богдана Сольчаника.

      На вшанування пам'яті Героїв прийшли їх рідні.

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      Сергій Вербицький розповів, що із жахом пригадує події 5-річної давнини, коли отримав звістку про смерть брата Юрія.

      Євромайдан Небесна сотня
      Герой Небесної сотні Юрій Вербицький 

      21 січня 2014 року його викрали з лікарні, куди він потрапив після поранення на майдані. А тіло із слідами тортур знайшли у селі під Києвом.

      Пам’ять не зникає – це вже тішить. Ми боялися, що пройде час і все пройде. Проте видно, що все таки пам’ять не зникає, дуже багато людей прикладає свої зусилля й енергію,
      – сказав брат Героя Небесної Сотні Сергій Вербицький.

      Степан Сольчаник втратив свого брата Богдана 20 лютого на вулиці Інститутській.

      Євромайдан Небесна сотня
      Герой Небесної сотні Богдан Сольчаник

      Проект меморіалу нагадує йому саме ту вулицю і знаходить знайомі слова на меморіалі.

      Ми бачимо слова над портретами "не дай зачерствітити серцю, бо тоді помре у тобі людина" – це слова одного із віршів мого брата. Авторам проекту припав до душі цей вислів,
      – розповів брат Героя Небесної сотні Степан Сольчаник.

      Меморіал почали зводити у квітні минулого року, в його основі – 107 портретів. Тут зображені герої, які віддали життя під час Революції гідності.

      Вони віддали своє життя за те, щоб ми з вами жили. Звичайно, що ніхто ніколи не зрозуміє і не зможе оцінити сліз батьків і рідних. Дай Бог, щоб це були не марно віддані життя,
      – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

      Зараз проект готовий на третину. До кінця літа мають завершити першу частину пам’ятки. Окрім стели пам'яті до проекту меморіалу входять ще пішохідний міст і три оглядових майданчики. Автори проекту обіцяють, що до наступних роковин меморіал Небесної сотні уже буде готовий повністю.

      18 лютого 2014 року мирний протест на Майдані перейшов у гарячу стадію. Запланований мітинг під Верховною Радою перетворився на криваву бійню. Тоді загинуло 23 активісти Майдану та 5 правоохоронців. Ще 500 людей отримали поранення. 19 лютого від куль снайперів в палаючому Будинку профспілок загинули вісім людей.

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      Теги: Новини України Євромайдан Небесна Сотня Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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