В Італії затримали українського режисера Лавренчука на вимогу Росії: головні новини 3 січня

На вимогу Росії в Італії затримали українського режисера Євгена Лавренчука. На Донеччині знайшли мертвим військового. Український журналіст Роман Цимбалюк покинув Росію через загрозу безпеці. На Донбасі бойовики поранили бійця ЗСУ. Такими були головні новини 3 січня.

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В Італії затримали режисера Лавренчука

Джерело: 24 канал

3 січня стало відомо, що українського режисера Євгена Лавренчука 17 грудня взяли під варту в Італії на вимогу Росії. Цю інформацію підтвердили у Міністерстві закордонних справ України. До речі, в Неаполі українець був транзитом перед посадкою на Львів.

На час розгляду російського екстрадиційного запиту Лавренчук перебуватиме під арештом. Наразі причини його затримання невідомі. Для з'ясування цього українські дипломати співпрацюють з італійськими правоохоронцями.

Українця відвідав консул

За сприяння генконсульства режисеру надали адвоката. 31 грудня українця відвідав консул. Він розповів, що умови утримання Лавренчука – прийнятні, а стан його здоров'я - задовільний.

Від 17 грудня 2021 Лавренчук у СІЗО, де найдовше може утримуватись 60 днів. Його можуть випустити, якщо у Росії не домалюють справу,

– наголосила ексзаступниця міністра культури Ірина Подоляк.

Вона додала, що адвокат рекомендує зібрати листи підтримки від впливових в Україні осіб та організацій. Вони необхідні для того, щоб при розгляді справи про екстрадицію було очевидно, що Лавренчук потрібен в Україні.

Ймовірні причини затримання Лавренчука

На фейсбук-сторінці Free Eugene Lavrenchuk користувачка Маріанна Гвидічі-Палій заявила, що режисера звинувачують у фінансових порушеннях, які він нібито здійснив у Росії 8 років тому. Вона зазначила, деталі справи не розголошують, а також невідомо, чому українця затримали саме зараз.

Гвидічі-Палій зауважила, що російські ЗМІ намагались спочатку розкрутити скандал на тему "пропаганди гомосексуалізму" та навіть приписували йому кримінальні справи в Україні. Проте ці спроби зазнали невдач.

. Євген Лавренчук – 39-річний український та польський режисер. Він є співзасновником і художнім керівником "Польського театру в Москві", "Школи акторської майстерності та режисури", а також головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету. У 2014 році режисер покинув Росію, назвавши її політику злочинною.

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На Донеччині знайшли мертвого військового

Джерело: Спеціалізована прокуратура об'єднаних сил

На Донеччині знайшли тіло мертвого молодого військового. Відомо, що 20-річний боєць народився у Нововасилівці та служив за контрактом. Воїн був механіком-водієм медичного пункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин.

Службовець ЗСУ міг вчинити самогубство

За попередніми даними, військовий вчинив самогубство – вистрілив у голову зі штатної зброї. Однак розглядають й інші версії:

умисне вбивство;

доведення до самогубства;

порушення правил поводження зі зброєю.

Кримінальну справу вже відкрили. Правоохоронці проводять слідчі дії.

Журналіст Цимбалюк виїхав з Росії

Джерело: Hromadske

У Москві викликали на допит українського журналіста, який останній отримав акредитацію на постійній основі від російського міністерства закордонних справ, Романа Цимбалюка. У відділок замість медійника прийшов його адвокат, однак прокурори так і не з'явилися. Захисника повідомили, що повістку нібито відкликали. Однак журналіст вважає, що її можуть видати знову.

Я виїхав із Росії, бо вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила,

– пояснив Цимбалюк.

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Наразі журналіст не знає точно – відкрили проти нього кримінальну справу, чи ні. Однак вирішив не ризикувати й покинув територію держави-агресорки. До речі, він зізнався, що вже останні 2 місяці в Росії йому пророкували проблеми.

У чому хочуть звинуватити українського журналіста

Раніше адвокат Микола Полозов казав, що проти Цимбалюка в Росії планують відкрити справу за статтею про екстремізм. Водночас, російські ЗМІ писали про нібито адміністративну статтю щодо розпалювання міжнаціональної ворожнечі. До речі, покарання за її порушення передбачає від 2 до 5 років в'язниці.

Що відомо про Романа Цимбалюка Журналіст понад 10 років працював у Москві для українських видань. Він відомий своїми гострими запитаннями до президента Росії Володимира Путіна.



У 2017 році Цимбалюка та оператора Микиту Бородіна затримали в Росії після запису інтерв'ю з аспірантом Московського державного університету, який вивісив прапор України. За кілька годин медійників відпустили.



На 24 каналі Роман Цимбалюк веде відеоблог Журналіст понад 10 років працював у Москві для українських видань. Він відомий своїми гострими запитаннями до президента Росії Володимира Путіна.У 2017 році Цимбалюка та оператора Микиту Бородіна затримали в Росії після запису інтерв'ю з аспірантом Московського державного університету, який вивісив прапор України. За кілька годин медійників відпустили.На 24 каналі Роман Цимбалюк веде відеоблог "Зради і перемоги"

На Донбасі поранили українського воїна

Джерело: штаб ООС

Російські найманці цинічно обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі. Через це один наш захисник зазнав поранення. Постраждалого забрали у госпіталь. Стан його здоров'я – середньої важкості.

Як минула доба на Сході України

Окупанти тричі порушили домовленості про режим тиші:

у напрямку Світлодарська гатили з автоматичних та протитанкових гранатометів;

у бік Лебединського – зі стрілецької зброї;

неподалік Шумів – з автоматичних станкових гранатометів.