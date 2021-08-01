Головні новини 1 серпня: Шевченко покидає збірну, пожежа під Одесою, "срібло" Романчука

У Андрія Шевченка закінчився контракт зі збірною України з футболу. Плавець Михайло Романчук завоював для України перше "срібло" на Олімпіаді в Токіо. Під Одесою сталась масштабна пожежа на складах. А в Туреччині не зупиняється вогняна стихія. Такими були головні новини України та світу 1 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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Завершення контракту Шевченка зі збірною

Джерело: фейсбук Андрія Шевченка

Андрій Шевченко повідомив, що у нього закінчився контракт з Українською асоціацією футболу. Таким чином, він полишає посаду тренера.

Сьогодні добіг кінця мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п'ять років з головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол,

– написав Шевченко.

Тренер подякував президентові та виконкому УАФ, а також футболістам та вболівальникам.

Що відомо про перебування Шевченка на чолі збірної? Шевченко очолив збірну після Євро-2016. На посаді він замінив Михайла Фоменка. Саме під керівництвом Шевченка збірна вперше в історії вийшла до 1/4 фіналу. На чолі збірної України Андрій Шевченко провів 52 матчі (25 перемог, 13 нічиїх та 14 поразок).

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Нарешті "срібло" на Олімпіаді

Джерело: 24 канал



Плавець Михайло Романчук приніс у скарбничку України на Олімпійських іграх -2020 вже другу медаль. Проте цього раз – це "срібло" – перше для української команди на цих змаганнях.



Другим спортсмен з Рівного став на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Його результат 14:40.66. Випередити нашого плавця вдалось лише американцю Роберту Фінку. Трійку призерів замкнув німець Флоріан Велбрук.

У фінал потрапив ще один представник України – Сергій Фролов. У запливі він показав восьмий результат.

Дивіться відео фінального запливу:

Срібного призера Олімпіади привітав президент України

Зі "сріблом" Романчука привітав президент Володимир Зеленський. Він оптимістично підписав фото з нашим спортсменом "Так тримати!".

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Масштабна пожежа під Одесою

Джерело: ДСНС України

Вранці 1 серпня спалахнула масштабна пожежа у селі Нерубайське, що на Одещині. Загорілась триповерхова складська будівля. Вогонь поширився на 10 тисяч квадратних метрів.

На щастя, жертв та постраждалих в результаті займання немає. На боротьбу з полум'я кинули понад 80 рятувальників та 22 одиниці техніки. Роботу ускладнили потужні пориви вітру та те, що у панелях спалахнув утеплювач. О 11:29 полум'я локалізували, ще через годину – загасили.

Дивіться відео масштабної пожежі:

Туреччина продовжує палати

Джерело: BBC

Туреччина продовжує страждати від масштабних пожеж, які дістались курортних регіонів країни. На південному заході країни довелось евакуювати туристів. Мовиться про відпочивальників з трьох 5-зіркових готелів у Бодрумі. Для цього використали катери берегової охорони.

Усе тут Пожежі у Туреччині 1 серпня: осередки займання під контролем, кількість жертв зросла

У мережі оприлюднили відео, на якому видно, як люди тікають з району небезпеки. У цей час до міста стрімко наближалось полум'я.

Дивіться моторошне відео з Бодрума:

Вогнеборці взяли під контроль найбільші осередки

Є й позитивні новини: турецькі рятувальники повідомили, що взяли під контроль більшість осередків вогню, а їхня загальна кількість перевищує сотню. На жаль, збільшилась кількість жертв вогняної стихії – до 6. Більше ніж 200 людей травмовані.

Ймовірно, що причиною пожеж є підпал. Поліція повідомила вже про затриманого підозрюваного.

Дивіться відео з охопленої вогнем Туреччини: