Головні новини 29 липня: скандал в "Голосі", вбивство Мирослави Третяк і корупція в АРМА

З партії "Голос" за власним бажанням пішли одразу 7 нардепів. На Харківщині знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк. Керівництво АРМА відсторонили від посад через підозру у привласненні державних грошей. У зоні ООС під автівкою співробітника СБУ знайшли вибухівку. Такими були головні новини України та світу 29 липня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

​Важливо РНБО вже точно збереться на Донбасі: Данілов назвав ключові питання

З "Голосу" масово йдуть нардепи

Джерело: 24 канал

Одразу 7 нардепів оголосили про вихід з політичної партії "Голос", а загалом 10 відмовились брати участь у з'їзді політсили. Головною причиною небажання залишатися членами партії нардепи назвали політику голови "Голосу" Кіри Рудик.

Так, про вихід з партії заявили:

Юлія Клименко;

Ярослав Юрчишин,

Соломія Бобровська,

Ольга Стефанишина,

Олександра Устінова,

Роман Лозинський,

Володимир Цабаль.

У партії сказали, що з повагою ставляться до рішення колег і на з'їзді "Голосу" 29 липня виключили їх.

Підсумки з'їзду "Голосу"

На з'їзді партії 86% делегатів висловили підтримку чинній голові парті. Також Кіра Рудик відзвітувала про роботу партії з часу проведення місцевих виборів у жовтні 2020 року.

Крім того, з'їзд затвердив оновлений склад політради. Делегати висловили довіру:

Інні Совсун,

Ярославу Железняку,

Андрію Осадчуку,

Григорію Маленку.

Усі вони отримали повноваження членів Політичної ради. Також туди включили Романа Денисюка – голову Рівненської обласної територіальної організації партії та Олексія Бабешка – голову Харківської обласної територіальної організації партії.

Моторошне вбивство Мирослави Третяк

Нардепка Ольга Стефанишина написала заяву про вихід з політичної партії на туалетному папері. Рудик назвала це неповагою до виборців та спробувала пояснити таку поведінку емоціями, які взяли верх.

У селі Старий Салтів, що на Харківщині, 28 липня знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк. Вона пішла гуляти з другом, але так і не повернулася додому.

Актуально Вбивство 6-річної Мирослави Третяк: все, що відомо про страшну трагедію на Харківщині

Тіло дівчинки знайшли у закинутій будівлі зі слідами насильницької смерті. У Мирослави виявили забиття голови та обличчя. Також дівчинку, ймовірно, згвалтували.

У вбивстві підозрюють друга Мирослави

Правоохоронці підозрюють, що Мирославу міг вбити 13-річний Богдан Ф., який жив неподалік. Саме з ним Мирослава і пішла гуляти того жахливого вечора. До речі, на одязі Богдана знайшли сліди крові.

Хлопець – неповнолітній. Тому поліція готує клопотання в суд, аби провести його допит і перевести в приймальник-розподільник для дітей.

Відомо, що мати Богдана зловживає алкоголем. Селищний голова, що розмовляв з матір'ю хлопця після трагедії, сказав, що вона не вірить у винуватості свого сина.

До теми Жахливе вбивство 6-річної Мирослави Третяк у Старому Салтові: моторошні фото з місця трагедії

Додамо, якщо провину Богдана доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Однак хлопцю ще немає 14 років, тому найсуворіше покарання до нього застосувати не зможуть.

Корупція в АРМА

Джерело: ДБР

У Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами виявили масштабну корупційну схему. За даними слідчих ДБР та СБУ, до неї причетні 6 осіб, зокрема:

тимчасовий виконуючий обов'язки очільника АРМА Віталія Сигидина;

його заступник Володимира Павленка;

начальник управління менеджменту активів АРМА Вахтанг Бочоришвілі;

2 адвокати;

та фізична особа.

Що відомо про корупційну схему

За версією слідства, протягом серпня – грудня 2020 року підозрювані та адвокати заволоділи коштами, які були передані в управління АРМА. У ДБР вважають, що посадовці на підставі підроблених судових рішень безпідставно перераховували кошти на банківський рахунок людини, яка не мала до грошей жодного стосунку. Потім ці кошти розподілялись між учасниками групи.

Наразі про підозру повідомили шістьом людям. Їх звинувачують за статтею 191 про привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Керівництву АРМА повідомили про підозру: дивіться відео

Відсторонення керівництва АРМА

Також Сигидина, Павленка та Бочоришвілі 29 липня відсторонили від посади. Окрім цього, Печерський райсуд Києва обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Згідно з рішенням, яке ухвалив 29 липня суддя Сергій Вовк, держслужбовці перебуватимуть під нічним домашнім арештом щонайменше до 24 вересня.

Як заявив у фейсбуці Володимир Павленко, він планує оскаржувати це рішення. Раніше він назвав звинувачення безпідставними.

Вибухівка під авто СБУ

Якщо провину держслужбовців доведуть, то їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Джерело: поліція Луганської області

На Луганщині під одним з автомобілів Служби безпеки України виявили підозрілий предмет, схожий на вибухівку. Інформація про знахідку надійшла до чергової частини Сєвєродонецької поліції о 14:22. Після цього на місце події негайно прибули піротехніки та кінологи.

Правоохоронці евакуювали працівників з адміністративного будинку управління. Територію навколо місця події оточила поліція.

Що саме знайшли під машиною

Коли службова автівка заїжджала на територію управління СБУ, охоронець побачив під нею підозрілий предмет. Він був прикріплений до днища авто, з нього стирчали кілька дротів різного кольору. Вибухотехніки забрали з-під машини сумку з невідомим пристроєм. Наголосили, що загрози для людей немає.

Туреччину тероризують лісові пожежі

Джерело: 24 канал

Масштабні лісові пожежі, що спалахнули у Туреччині 28 липня, продовжують тероризувати країну. Вони вже дісталися курортних міст Мармариса та Бодрума. До ліквідації займань залучили:

5 вертольотів;

30 пожежних машин;

1 літак.

Однак швидкому поширенню вогню сприяє сильний вітер. Місцеві ЗМІ пишуть, що влада почала евакуйовувати туристів з деяких готелів.

Цікаво Туристи живуть звичним життям, – українка про моторошні пожежі в Туреччині

28 липня вогонь наблизився до курортної Анталії. Внаслідок пожежі 3 громадян Туреччини загинули, а ще понад сотня – постраждали. У Міністерстві закордонних справ України запевнили, що потерпілих серед українських туристів немає.

Скільки українських туристів у Туреччині

Керівник консульського відділу посольства України в Туреччині Андрій Білик у коментарі 24 каналу розповів, що станом на 29 липня у Туреччині відпочивають приблизно 100 тисяч українців.

За його словами, їм нічого не загрожує. Водночас в українському МЗС повідомили, що постраждалих та жертв серед українців немає. Наразі ніхто не звертався до відомства. Мовляв, пожежа спалахнула далеко від туристичних локацій.

Туреччину охопили масштабні пожежі: дивіться відео