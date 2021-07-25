Головні новини 25 липня: Рейзлін став бронзовим призером Олімпіади, мовний скандал у Харкові

Окупанти на Донбасі поранили українського воїна. Ігор Рейзлін став бронзовим призером Олімпіади у шпазі. У Харкові відмовилися обслуговувати державною мовою. Нові руйнівні повені охопили Бельгію. Для вакцинованих від COVID-19 українців можуть послабити карантин. Такими були головні новини України та світу за 25 липня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 25 липня:

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Окупанти на Донбасі поранили українського воїна

Джерело: ОТУ "Північ"

Внаслідок порушення режиму тиші окупантами, один захисник України зазнав осколкового поранення на Донбасі. Це трапилось, коли бойовики обстріляли позиції бійців ЗСУ в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Ворог гатив з автоматичних станкових гранатометів.

У результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу ООС дістав осколкове поранення. Відомо, що:

захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу;

Стан його здоров'я – середньої важкості;

наші воїни повідомили про дії російських найманців представників ОБСЄ через українську СЦКК.

Ігор Рейзлін став бронзовим призером Олімпіади у шпазі

Джерело: 24 канал

Український шпажист Ігор Рейзлін здобув для збірної України другу нагороду. Він виборов бронзову медаль у фехтуванні на шпазі.

Ігор Рейзлін доволі впевнено вийшов до півфіналу змагань.

Та у боротьбі за вихід у фінал та можливість поборотися за перемогу, поступився французу Роману Каннону.

Тож українцю довелося змагатися за бронзові нагороди.

У матчі за третє місце Рейзліну протистояв італієць Андреа Сантареллі.

Обоє шпажистів доволі потужно провели сутичку. Італієць був попереду 3:0.

Але після цього Рейзліну вдалося переломити хід поєдинку. Третій період вони починали за рахунку 8:8. А перемогу Рейзлін здобув за рахунку 15:12.

Коротко про Ігоря Рейзліна

Ігорю Рейзліну – 37 років, та для нього це лише перші Олімпійські ігри.

Ігоря можна назвати лідером української чоловічої збірної з фехтування на шпагах. За останні роки спортсмени вибороли срібні медалі на Чемпіонатах світу в Росії та Угорщині.

Сьогодні збірна входить в трійку найкращих у світі за рейтингом FIE. Українці поступилися лише італійцям та французам

Народився Ігор у молдовському місті Бендери в сім'ї тренерів з фехтування. Батько спортсмена – майстер спорту СРСР та заслужений тренер України Дмитро Рейзлін. Він до нині тренує Ігоря.

Шпажист мешкає у Києві та виховує двох синів. Девізом життя він називає слова: "Найважливіше – не те, скільки разів ти впав, а скільки разів ти підійнявся після цього".

Це перша медаль на Олімпіаді в чоловічій шпазі для збірної України в історії. На Олімпіаді-2020 в Токіо це друга медаль для збірної України.

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У Харкові відмовилися обслуговувати державною мовою

Джерело: фейсбук Оксани Хвилі

Оксана Хвиля розповіла, що часто купувала продукти у кіоску "Колосся. Долина смаку", що у Харкові. Однак нещодавно там змінили продавчиню. Нова продавчиня 22 липня відмовилася обслуговувати жінку українською мовою та нахамила їй.

Вона почала кричати, щоб я котилася до Бандерштадту, що вона росіянка, приїхала з Росії, і що ніякої української тут не буде. Вона відібрала назад пакунок з товаром і кинула мені 100 гривень,

– розповіла Оксана.

Після цього Оксані нахамили ще двічі:

Оксана намагалася врегулювати конфлікт та подзвонила директорці кіоску. Однак керівниця сказала: "Разговариваете на украинском? До свидания!". Після того вона кинула слухавку.

За кілька днів Оксана повернулася в кіоск, аби зняти поведінку хамовитої продавчині на відео. Та одразу почала закривати магазин і казати "До свидания".

На питання чому вона не хоче обслуговувати покупців українською мовою, продавчиня порадила їхати "в пі*ду", аби там говорити державною.

Оксана розповіла, що тепер готує офіційну скаргу: "І не тільки до омбудсмена".

Продавчиня у Харкові не хотіла обслуговувати українською: відео 18+

Нові руйнівні повені охопили Бельгію – фото, відео

Нещодавно у Києві HR-ка компанії Columb Trade відмовила дівчині у працевлаштуванні через те, що вона розмовляє виключно українською мовою. Згодом компанія Columb Trade повідомила у фейсбуці, що звільнила HR-менеджерку , яка заявила претендентці на роботу, що у компанії спілкування російською – це "корпоративна культура".

Джерело: Die Welt

У Бельгії знов пройшли сильні дощі з грозами. Вони спричинили нову хвилю повеней у країні, наробивши чимало лиха. Найбільше постраждали провінції Намюр і Валлонія-Брабант. Загалом повені торкнулися районів південної області Валлонії.

Негода наробила лиха також у:

місті Дінан – вода змивала автомобілі. Вони заблокували залізничний переїзд. При цьому, як повідомили в компанії-операторі Infrabel, залізничне сполучення остаточно не відновили ще після першого удару стихії;

місті Намюр пройшов селевий зсув. На оприлюднених у мережі кадрах видно, як повінь руйнує все на своєму шляху.

Негода у Бельгії: дивіться відео

Повінь у Бельгії змивала машини: дивіться відео

Бельгію знов затопило / Фото AFP, Getty Images, EPA

Негода в світі: останні новини

25 липня вранці метеорологи повідомили, що на японську столицю Токіо, де зараз триває Олімпіада-2020, насувається потужний тайфун Непартак. Через нього розклад змагань можуть скоригувати.

Станом на 25 липня, столицю Філіппін та прилеглі провінції затопили сильні мусонні дощі, які тривали кілька днів. Тепер влада намагається відкрити якнайбільше притулків для постраждалих, адже евакуювати довелось 15 тисяч людей.

Тайфун Ін-Фа налетів на Шанхай. Там через шквальний вітер довелось евакуювати понад 300 тисяч людей.

Для вакцинованих від COVID-19 українців можуть послабити карантин

Джерело: "Апостроф"

У Міністерстві охорони здоров'я України планують частково послабити карантин для повністю вакцинованих проти коронавірусу. Заступник глави МОЗ, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що все буде вирішуватися через відповідну постанову Кабміну. Він пояснив, що:

дійсно розглядають в майбутньому таку можливість – мовиться про використання "внутрішнього" ковідного сертифіката";

цей електронний документ можна буде згенерувати в додатку "Дія";

розглядають також можливість "дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками, які відвідуватимуть клієнти, щеплені проти COVID-19".

Кузін переконаний, що такий підхід допоможе зменшити навантаження на економіку без ризику для громадян.

За минулу добу, 24 липня, щеплення проти коронавірусу зробили 71 571 українця. З них отримали першу дозу препарату – 50 421 осіб. Ще 21 150 людям ввели другу – останню – дозу препарату.

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