Україна скасувала інспекцію біля Шумів, і за деякий час там пролунали обстріли. Через карантинні обмеження в Умані хасиди влаштували безлади на могилі Рабі Нахмана. Нардеп Андрій Деркач потрапив під санкції США. Багатостраждальний танкер Delfi нарешті забрали з Одеси. Такими були головні новини 10 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Тривожна ситуація біля Шумів

Напередодні учасники мінської Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника-координатора від ОБСЄ. Однак вже 10 числа українська сторона скасувала цю інспекцію. Офіційна причина: російські бойовики почали висувати низку нових вимог, з якими українська Київ не погоджується.

До теми Спільну інспекцію позицій ЗСУ під Шумами скасували через нові вимоги Росії

Річ у тім, що бойовики спершу заявляли про порушення з боку українських військових, а самі в цей час будували нові укріплення. Тож в України з'явилася ідея спершу проінспектувати позиції бойовиків, а вже тоді, якщо там не буде порушень почати інспекції українських позицій. Втім самі бойовики від такої ідеї відмовилися.

Крім того, через скасування інспекціх біля Шумів Україна ініціювала нове термінове засідання ТКГ. Звернення із такою вимогою до представників ОБСЄ направив глава української делегації Леонід Кравчук.

У документі мовиться про те, що російська сторона та представники окупантів на Донбасі висунули Україні нові вимоги, які не обговорювали під час зустрічі ТКГ 9 вересня. Україна, зі свого боку, вважає, що ці вимоги грубо порушують досягнуті напередодні домовленості.

Нові вимоги окупантів і Росії

відвідування нових точок,

здійснення фото- і відеофіксації,

підписання спільного протоколу.

Після того, як стало відомим, що інспекції не буде, бойовики здійснили прицільний обстріл по українських позиціях біля Шумів. Спрямованою їхня провокація була на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК і ОБСЄ. Також окупанти підняли в небо та направили на українські позиції два безпілотники.

У штабі Об’єднаних сил зауважили, що завдяки оперативності українських розвідників, такі дії бойовиків вдалося спрогнозувати завчасно. Тому швидко вдалося убезпечити не лише українських воїнів, а і представників СЦКК та ОБСЄ.

Зверніть увагу Скасування інспекції біля Шумів: Бутусов назвав причини такого рішення

Скандал із хасидами в Умані

Напередодні в Умані хасиди влаштували погром на могилі засновника брацлавського релігійної течії Рабі Нахмана. Причина – металеві огорожі, які встановили, щоб паломники дотримувались соціальної дистанції в період карантину.

На відео, яке з'явилося в мережі, видно, як вони розжбурляли навкруги ці карантинні огорожі. Водночас можна побачити, як паломники розхитують огорожу з метою вирвати залізні конструкції.

Хасиди в Умані влаштували безлад: дивіться відео

Такі дії з боку паломників засудили Секретаріат брацлавських хасидів і Об’єднана єврейська громада. Перші це назвали "ганебним видовищем із заподіянням прямого збитку".

Ми засуджуємо таку поведінку і публічно звертається до Фонду імені рабі Нахмана, який офіційно представляє інтереси брацлавських хасидів в Україні, з проханням надати інформацію про те, які заходи вжили щодо цих паломників, – зазначили, зі свого боку, в ОЄГУ

В українському МВС повідомили, що двох найбільш агресивних громадян Ізраїлю депортували. А якщо така поведінка повторюватиметься, будуть нові депортації.

Хасиди в Умані під час карантину: що треба знати

Через пандемію коронавірусу паломництво хасидів вирішили обмежити. Раніше влада України та Ізраїлю в спільному зверненні попросили їх відмовитися від цьогорічної поїздки в Умань.

Напередодні святкування Рош га-Шана в Умані посилили карантинні обмеження.

Водночас в Україну вже прибули понад 500 хасидів. Паломники вдались до хитрощів через обмеження в'їзду іноземців в Україну. Вони стверджували, що приїхали транзитом, тобто на два дні, однак залишились на довший час.

Раніше місцева влада Умаеі на чолі з мером погрожувала встановити блокпости на в'їзді в місто. Натомість єврейська громада зафіксувала декілька випадків побиття хасидів місцевими жителями.

Президент України Володимир Зеленський різко засудив напади на хасидів в Умані та прояви антисемітизму.

Цікаво Зеленський: українцям байдуже, хто їхній президент – єврей, християнин чи мусульманин

Історія з танкером Delfi нарешті добігає кінця

Delfi все же відбуксували з одеського пляжу "Дельфін". Тут судно пробуло з листопада 2019 року.

Епопея з ліквідацією пляжу "Дельфін" завершилась. З серпня операцією з підняття Delfi займалась Адміністрація морських портів спільно з компанією "Краншип". Наразі танкер відбуксовують до Чорноморського порту, де його розмістять в очікуванні судових рішень щодо подальшої долі,

– зауважив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

З Одеси танкер транспортували до порту Чорноморська. Тривало це протягом кількох годин.

"Процес відбувався так – два плавкрани, аміж ними затиснуто судно для унеможливлення його підтоплення. Пріоритетне завдання президента – екологічна безпека, тому обрано шлях прибирання цього судна без розрізання та порізки на частини", – розповів голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций.

За його словами, фахівці приватних компаній та держслужб працювали цілодобово, аби нарешті забрати Delfi з узбережжя Одеси.

Delfi прибрали з пляжу в Одесі: відео

Дивіться розповіді Крилія та Куцого про операцію: відео

Як затонув танкер Delfi та чому його так проблемно підняти:

Танкер Delfi затонув біля берегів Одеси у листопаді 2019 року.

Внаслідок затоплення, з судна стався витік нафтопродуктів.Згодом витік палива продовжувався кілька разів. Востаннє масштабно – у липні.

Власник танкера мав прибрати його з води до квітня 2020 року, але не зробив цього. Згодом терміни підняття судна кілька разів продовжували.

Врешті 26 серпня буксири вирівняти судно за допомогою металевих тросів і поставити танкер на кіль.

7 вересня Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив про повну готовність до завершальної операції з підняттям танкера Delfi.

Що цьому передувало Підняття Delfi в Одесі: на заваді став шторм, але Криклій каже, що "зради нема"

Деркач потрапив під удар США

Народний депутат Андрій Деркач, який відомий зокрема тим, що зливав так звані "плівки Порошенка – Байдена", потрапив під дію американських санкцій. Їх запровадили проти нього та ще 3 росіян за втручання у виборчий процес США.

У Мінфіні США Деркача відверто називають активним російським агентом, який упродовж 10 років підтримував тісні зв’язки з російськими спецслужбами.

Деркач прямо чи опосередковано брав участь, фінансував, приховував або іншим намагався підірвати майбутні президентські вибори у США 2020 року,

– мовиться у повідомленні.

Щодо санкцій проти Деркача у Мінфіні США кажуть, що це "чіткий сигнал Москві та її довіреним особам про те, що США не терпітимуть таких впливів".

У чому США звинувачують Деркача:

У Мінфіні США зауважують, що принаймні наприкінці 2019-го та до середини 2020 року Деркач проводив приховану кампанію впливу на вибори у США.

Вона була зосередженою на культивуванні неправдивих та необґрунтованих повідомлень щодо американських чиновників перед виборами.

Непідтверджені розповіді Деркача "проштовхувались" у західних ЗМІ через висвітлення пресконференцій та інших новин, включно з інтерв’ю та заявами.

"У період з травня по липень 2020 року Деркач оприлюднював відредаговані аудіозаписи та іншу непідтверджену інформацію з метою дискредитації чиновників США, а також подавав необґрунтовані звинувачення проти американських та міжнародних політичних діячів. Робота Деркача націлена на американських виборців, а проросійські лобісти в США пропагували його заяви", – мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Санкції, введені проти Деркача, передбачають заморожування всіх активів і майна на території США, а також заборону американським фізичним і юридичним особам здійснювати будь-які фінансові або інші операції з ним та іншими особами з санкційного переліку.

Під дію санкцій США разом із Деркачем потрапили також троє росіян – всі вони жителі Санкт-Петербурга: Антон Андрєєв, Дар’я Асланова та Артем Ліфшиц. Їх називають учасниками так званого "Агентства інтернет-розслідувань" – російської "фабрики тролів", більш відомої під назвою "Тролі з Ольгіна".

Що відомо про "плівки Порошенка – Байдена", оприлюднені Деркачем:

Андрій Деркач у травні оприлюднив аудіоматеріали, які нібито мали свідчити про вплив кандидата у президенти США Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка.

За словами Деркача, "плівки" він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

Перша тема аудіозаписів, як зазначав депутат, стосувалася отримання "1 мільярда доларів в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції".

За його словами, розмови датовані 2015 – 2016 роками, в них, зокрема, мовиться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, "який розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена".

Як заявив Деркач, отриманий 1 мільярд доларів був спрямований на отримання військових держзамовлень підприємствами, які мають відношення до Порошенка.

Друга тема записів, за словами депутата, стосувалася розвалу парламентської коаліції та виборів у лютому 2016 року.

Радимо ознайомитися Ексрегіонал і випускник академії ФСБ: хто такий Андрій Деркач, який зливає "плівки Порошенка"

Апокаліпсис у США

США – країна різноманіття. Поки тут південні штати оговтуються від урагану, а в північні несподівано прийшла зима (і температура опустилась з +34 до 0), на заході знову спалахнули пожежі. Настільки масові, що небо на фото та відео – червоне без жодних наворочених фільтрів.

Дивіться відео заметілі у Вайомінгу

Дивіться відео аномальних пожеж у США