Нардеп Олександр Дубінський очолив список "Слуги народу" до Київоблради. Азербайджан назвав свої умови припинення вогню у Нагірному Карабасі. У Києві маршрутка збила трьох людей. Президент Володимир Зеленський підписав закон про спрощення імміграції для білоруських IT-фахівців. В Україні відсвяткували День вчителя. Такими були головні новини 4 жовтня

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Дубінський очолив список "Слуги народу" до Київоблради

Народний депутат Олександр Дубінський очолив список партії "Слуга народу" до Київської обласної ради. Також у переліку можна помітити й інших працівників "1+1 продакшн":

журналіста Ігоря Колтунова,

продюсерку Альону Шерепу,

редакторку Наталію Книгу,

адміністраторку управління журналістських проєктів Олесю Шерепу.

У червні Дубінський очолив Київський обласний осередок партії "Слуга Народу". За словами політика, президент поставив йому завдання, аби Київщина показала найвищий результат партії по всій країні.

Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Що відомо про скандали за участі Дубінського

Дубінський назвав гасло "Слава Україні!" нацистським, а запровадження його в ЗСУ – "маразмом".

Журналісти-розслідувачі виявили, що на ексдружину та маму Дубінського записані близько двох десятків квартир та автомобілів. Дубінський зухвало відповів журналістам та прийшов у Раду у футболці з написом "Мама любить швидкість".

Політик у соцмережах нецензурно висловився про ексголову Нацбанку Якова Смолія.

У Києві маршрутка збила трьох людей

На проспекті Свободи у столиці маршрутка збила трьох людей. У результаті 74-річна жінка потрапила прямо під колеса автобуса та загинула, ще двоє – травмовані.

Водій запевняє, що в нього відмовили гальма. Водночас він рушив на червоне світло. Двох постраждалих забрали до лікарні. Наразі поліція вирішує, чи відкривати кримінальне провадження.

Дивіться відео ДТП у Києві:

Азербайджан назвав умови припинення вогню

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Азербайджан готовий припинити вогонь у Нагірному Карабасі. Однак глава держави назвав певні умови:

Вірменія повинна визнати, що Нагірний Карабах – це окупована територія Азербайджану.

Єреван має оприлюднити чіткий план виведення своїх військ.

Крім того, вірменський прем'єр має вибачитись за те, що "назвав окуповані азербайджанські землі вірменськими".

До теми Війна у Нагірному Карабасі: що відбувається зараз

Що цьому передувало

Зауважимо, перед тим у Вірменії заявили, що хочуть мирно вирішити конфлікт. Потім Алієв закликав Мінську групу ОБСЄ, зокрема, Францію, США та Росію, посприяти вирішенню ситуації. Однак наголосив, що країни мають залишатись нейтральними. 1 жовтня співголови мінської групи ОБСЄ закликали країни відновити перемовини щодо конфлікту, не висуваючи попередніх умов.

Війна між Азербайджаном та Вірменією: що треба знати

Конфлікт між країнами через невизнану республіку Нагірний Карабах триває близько 30 років. Регіон – це територія Азербайджану, яку населяють, переважно, вірмени.

27 вересня у Нагірному Карабасі поновились бойові дії.

В ескалації конфлікту сторони звинувачують одна одну.

В країнах оголосили воєнний стан і мобілізацію.

Внаслідок бойових дій є десятки загиблих і поранених з боку військових і мирного населення.

Міжнародна спільнота закликала країни припинити бойові дії та відновити перемовини.

Туреччина заявила, що підтримуватиме Азербайджан та назвала Вірменію "найбільшою загрозою миру в регіоні".

В Україні спростять умови імміграції для білоруських IT-фахівців

Зеленський підписав указ, який спростить білорусам умови отримання права на проживання в Україні. Однак це стосується саме підприємців, зокрема IT-фахівців та їхніх сімей.

Що планують змінити

Для білорусів спростять оформлення посвідок на тимчасове проживання.

Терміни отримання таких документів скоротять до 3 днів, без додаткового виїзду за межі країни.

Вдосконалять процедуру реєстрації білоруських ІТ-спеціалістів як підприємців.

Також Кабмін хоче продовжити до 180 днів на рік термін тимчасового перебування білорусів в Україні.

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В Україні відсвяткували День вчителя

День вчителя цьогоріч випав на 4 жовтня. Тож українські політики та чиновники вітали педагогів зі святом. Наприклад, Зеленський зустрівся з вчителями та директорами шкіл у Києві. Президент звернув увагу на страхування вчителів та учнів, адже під час пандемії – саме вони в групі ризику.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль взяв участь у флешмобі "Вчителі важливі", під час якого подякував освітянам.

Тимчасовий очільник Міністерства освіти на науки Сергій Шкарлет побажав вчителям мирного неба, міцного здоров’я, добробуту, щастя та нових перемог у професійній діяльності.

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