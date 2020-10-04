Головні новини 4 жовтня: Дубінський веде "слуг" до Київоблради, Азербайджан назвав умови миру
Нардеп Олександр Дубінський очолив список "Слуги народу" до Київоблради. Азербайджан назвав свої умови припинення вогню у Нагірному Карабасі. У Києві маршрутка збила трьох людей. Президент Володимир Зеленський підписав закон про спрощення імміграції для білоруських IT-фахівців. В Україні відсвяткували День вчителя. Такими були головні новини 4 жовтня
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Дубінський очолив список "Слуги народу" до Київоблради
Народний депутат Олександр Дубінський очолив список партії "Слуга народу" до Київської обласної ради. Також у переліку можна помітити й інших працівників "1+1 продакшн":
- журналіста Ігоря Колтунова,
- продюсерку Альону Шерепу,
- редакторку Наталію Книгу,
- адміністраторку управління журналістських проєктів Олесю Шерепу.
У червні Дубінський очолив Київський обласний осередок партії "Слуга Народу". За словами політика, президент поставив йому завдання, аби Київщина показала найвищий результат партії по всій країні.
Що відомо про скандали за участі Дубінського
- Дубінський назвав гасло "Слава Україні!" нацистським, а запровадження його в ЗСУ – "маразмом".
- Журналісти-розслідувачі виявили, що на ексдружину та маму Дубінського записані близько двох десятків квартир та автомобілів. Дубінський зухвало відповів журналістам та прийшов у Раду у футболці з написом "Мама любить швидкість".
- Політик у соцмережах нецензурно висловився про ексголову Нацбанку Якова Смолія.
У Києві маршрутка збила трьох людей
На проспекті Свободи у столиці маршрутка збила трьох людей. У результаті 74-річна жінка потрапила прямо під колеса автобуса та загинула, ще двоє – травмовані.
Водій запевняє, що в нього відмовили гальма. Водночас він рушив на червоне світло. Двох постраждалих забрали до лікарні. Наразі поліція вирішує, чи відкривати кримінальне провадження.
Дивіться відео ДТП у Києві:
Азербайджан назвав умови припинення вогню
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Азербайджан готовий припинити вогонь у Нагірному Карабасі. Однак глава держави назвав певні умови:
- Вірменія повинна визнати, що Нагірний Карабах – це окупована територія Азербайджану.
- Єреван має оприлюднити чіткий план виведення своїх військ.
- Крім того, вірменський прем'єр має вибачитись за те, що "назвав окуповані азербайджанські землі вірменськими".
До теми Війна у Нагірному Карабасі: що відбувається зараз
Що цьому передувало
Зауважимо, перед тим у Вірменії заявили, що хочуть мирно вирішити конфлікт. Потім Алієв закликав Мінську групу ОБСЄ, зокрема, Францію, США та Росію, посприяти вирішенню ситуації. Однак наголосив, що країни мають залишатись нейтральними. 1 жовтня співголови мінської групи ОБСЄ закликали країни відновити перемовини щодо конфлікту, не висуваючи попередніх умов.
Війна між Азербайджаном та Вірменією: що треба знати
- Конфлікт між країнами через невизнану республіку Нагірний Карабах триває близько 30 років. Регіон – це територія Азербайджану, яку населяють, переважно, вірмени.
- 27 вересня у Нагірному Карабасі поновились бойові дії.
- В ескалації конфлікту сторони звинувачують одна одну.
- В країнах оголосили воєнний стан і мобілізацію.
- Внаслідок бойових дій є десятки загиблих і поранених з боку військових і мирного населення.
- Міжнародна спільнота закликала країни припинити бойові дії та відновити перемовини.
- Туреччина заявила, що підтримуватиме Азербайджан та назвала Вірменію "найбільшою загрозою миру в регіоні".
В Україні спростять умови імміграції для білоруських IT-фахівців
Зеленський підписав указ, який спростить білорусам умови отримання права на проживання в Україні. Однак це стосується саме підприємців, зокрема IT-фахівців та їхніх сімей.
Що планують змінити
- Для білорусів спростять оформлення посвідок на тимчасове проживання.
- Терміни отримання таких документів скоротять до 3 днів, без додаткового виїзду за межі країни.
- Вдосконалять процедуру реєстрації білоруських ІТ-спеціалістів як підприємців.
- Також Кабмін хоче продовжити до 180 днів на рік термін тимчасового перебування білорусів в Україні.
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В Україні відсвяткували День вчителя
День вчителя цьогоріч випав на 4 жовтня. Тож українські політики та чиновники вітали педагогів зі святом. Наприклад, Зеленський зустрівся з вчителями та директорами шкіл у Києві. Президент звернув увагу на страхування вчителів та учнів, адже під час пандемії – саме вони в групі ризику.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль взяв участь у флешмобі "Вчителі важливі", під час якого подякував освітянам.
Тимчасовий очільник Міністерства освіти на науки Сергій Шкарлет побажав вчителям мирного неба, міцного здоров’я, добробуту, щастя та нових перемог у професійній діяльності.
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