На Донбасі запрацювало нове перемир'я, але бойовики його одразу ж зірвали. У Харкові за дивних обставин загинули четверо комунальників. У лікарні після побиття помер боєць "Азову" Олег Черевко. ЗМІ повідомили про відставку Мірчі Луческу з "Динамо", але не все так однозначно. Такими були головні новини понеділка, 27 липня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Зірване перемир'я на Донбасі

О 00:01 ночі проти 27 липня на Донбасі почало діяти нове повне й всеосяжне перемир'я. Щоправда, його вже в першу ніч зірвали бойовики. Вже до 17 години окупанти здійснили два обстріли.

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Перша ворожа провокація трапилася ще за кілька годин до початку перемир'я. Бойовики за допомогою протитанкових гранатометів встановили неподалік Новомихайлівки міни ПОМ-2. Вони мали здетонувати за кілька годин – від 4 до 100.

Друга провокація трапилася вже після початку перемир'я в ніч проти 27 липня. У районі населеного пункту Водяне, де противник посеред ночі відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Ще одного разу бойовики обстріляли українські позиції вже в обідню пору. Поблизу Південного окупанти гатили з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На щастя, втрат серед українських воїнів немає. Ба більше, у жодному з двох випадків ворожих обстрілів наші захисники не відкривали вогонь у відповідь.

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Воно запрацювало з 00:01 27 липня, тобто в ніч на понеділок.

Хоча всі попередні перемир'я були успішно зірвані бойовиками, Володимир Зеленський вважає, що це "точно має запрацювати". Такі ж надії покладає й Захід.

Принциповою різницею є система покарань за зрив перемир'я. Хоча реальне покарання можуть понести лише українські воїни, адже на окупованій частині Донбасу немає правового поля.

Для того, аби підтвердити дотримання перемир'я з боку українських військ, на бойових позиціях планували розмістити українських миротворців, а на лінії розмежування – журналістів.

Трагедія в Харкові

У Харкові на проспекті Гагаріна під час ремонтних робіт загинуло четверо комунальників. За попередніми даними, вони задихнулися й отруїлися аміаком.

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Трагедія сталася близько 14 години. У поліцію подзвонив один з працівників комунального підприємства "Харківводоканалу" й повідомив про загибель своїх колег.

Як з'ясували поліцейські, на території мулових полів міських очисних споруд один з працівників втратив свідомість і впав у колодязь. Йому кинулись допомогти троє інших співробітників комунального підприємства – двоє чоловіків і жінка.

У результаті усі вони загинули на місці події від отруєння аміаком. За попередніми даними, робітники були без засобів індивідуального захисту. Рятувальники, використовуючи спецзасоби захисту органів дихання, спустилися до колодязя й підняли тіла загиблих.



Колодязь, в якому загинули харківські комунальники / фото поліції

Що таке аміак? Аміак (NH3) – це безбарвний газ із характерним різким запахом та їдким смаком. Він майже вдвічі легший від повітря. Особливо небезпечний для очей та смертельний для дихальних шляхів. Під час нагрівання розчину аміак легко випаровується.

Смерть Олега Черевка

У запорізькій лікарні помер боєць "Азову" Олег Черевко. Він перебував у реанімації після побиття раніше судимим мешканцем Запоріжжя, яке трапилося ще 21 липня.

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Побратими з "Азову" зазначили, що загиблий хлопець служив у лавах зенітного ракетно-артилерійського дивізіону полку, мав звання старшого солдата. 29-річний Олег Черевко був родом із Запоріжжя.

21 липня Олега Черевка побив раніше судимий місцевий житель. Це трапилося після того, як азовець зробив йому зауваження через образу дівчини біля магазину.

Побратими Черевка вирішили поїхати до нього в лікарню, аби здати кров, але, за їхніми словами, в. о. начальника Східного територіального управління Національної гвардії полковник Ігор Григорян відмовився надати транспорт бійцям для доїзду в Запоріжжя.

Побиття Олега Черевка в Запоріжжі: дивіться відео

"Відставка" Мірчі Луческу з "Динамо"

Румунські ЗМІ повідомили, що Мірча Луческу подав у відставку з київського "Динамо". В український клуб румунського фахівця призначили лише 23 липня.

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Я вдячний сім'ї Суркісів за надану довіру й запрошення, але я не можу активно працювати в атмосфері ворожості. Особливо, коли вона надходить з боку тієї групи прихильників ультрас, чия підтримка так потрібна команді,

– передали заяву тренера румунські медіа.

Водночас відставку головного тренера не підтвердили в київському клубі. Журналіст Ігор Циганик поговорив з Ігорем Суркісом, який запевнив, що "в клубу досі є тренер".

Як з'ясувалося, Мірча Луческу справді хоче йти у відставку, втім рішення неостаточне. Мовляв, наразі тривають перемовини між тренером і президентом клубу.