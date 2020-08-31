На з'їзді партії "Слуга народу" оголосили прізвища кандидатів на місцеві вибори. На активіста Сергія Стерненка напали в Одесі. Низка депутатів, МВС та Офіс Президента засудили позицію Фокіна щодо Донбасу. У Раді зафіксували спалах коронавірусу. Відомо, з ким змагатиметься "Динамо" у Лізі Чемпіонів. Такими були головні новини 31 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Кандидати від "Слуги народу" на місцевих виборах

На з'їзді партії "Слуга народу", що відбувся 31 серпня, оголосили прізвища кандидатів, які представлятимуть політсилу на місцевих виборах. Підтримати новоспечених кандидатів приїхав Президент України Володимир Зеленський.

До теми Місцеві вибори 2020: у "Слузі народу" назвали прізвища кандидатів у мери міст

Хто боротиметься за посаду міського голови від "Слуги народу":

Київ – Ірина Верещук. Її штаб очолить голова партії Олександр Корнієнко;

Одеса – Олег Філімонов. Чоловіка знають, як популярного коміка, раніше він був учасником команди КВК "Одеські джентльмени";

Харків – український адвокат і політик Олексій Кучер;

Дніпро – Сергій Риженко. Наразі він є депутатом обласної ради від партії БПП;

Львів – Тарас Кльофа. Військовий лікар, позафракційний депутат у Львівській міській раді;

Черкаси – комік на чинний нардеп від "Слуги народу" Олександр Скічко;

Суми – Тетяна Рябуха;

Ужгород – депутат міської ради Віктор Щадей;

Вінниця – Сергій Борзов;

Житомир – Віктор Євдокимов;

Запоріжжя – Віталій Тишечко;

Івано-Франківськ – Олександр Богачьов;

Серед інших кандидатів в очільники міст є Сергій Іващенко – Полтава, Віталій Коваль – Рівне; Віктор Гевко – Тернопіль; Юрій Кирилов – Херсон; Інна Ящук – Хмельницький; Віталій Другановський – Чернівці; Юрій Тарасовець – Чернігів та інші.



Кандидати в мери найбільших міст України / Інфографіка 24 каналу

В МВС та ОП відповіли Фокіну щодо амністії проросійських бойовиків

Частина депутатів, МВС та Офіс Президента засудили ідею Вітольда Фокіна щодо амністії проросійських бойовиків та виборів на окупованому Донбасі.

Що кажуть у Зеленського

Зокрема, голова ОП Андрій Єрмак наголосив, що слова Фокіна не відповідають офіційній позиції України. У Зеленського наголосили, що Мінські домовленості та пропозиції української сторони у ТКГ не передбачають особливого статусу для Донбасу.

У "Слузі народу" навіть запропонували виключити Фокіна зі складу ТКГ.

Яка позиція МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав слова Фокіна спекулятивними. Окрім того, він сказав, що така позиція не відповідає національним інтересам України. За його словами, є військові злочини, що не підлягають амністії у жодній країні світу.

Що сказав Фокін про Донбас

Напередодні в інтерв'ю проросійському виданню "Страна" заступник Леоніда Кравчука Вітольд Фокін сказав, що є поступки, на які Україна може піти.

Зокрема, він мав на увазі повну амністію та місцеві вибори на окупованих територіях.

Проте Фокін зазначив, що Україна не буде запроваджувати для Донбасу особливий статус.

Більше про це Особливий статус, загальна амністія, вибори, – Фокін про те, що слід зробити для Донбасу

Напад на Стерненка

В Одесі під будівлею суду активіста Сергія Стерненка намагались облити невідомою речовиною. Нападникам вдалось втекти, однак Стерненко опублікував їх фото й імена. Як стверджує активіст, ймовірними нападниками були:

Віталій Чумаков;

Артем Тренін;

Данило Байда.

За інформацією Стерненка, всі троє нападників із Олександром Побєдовим, який заплатив їм за напад. Очевидці підтвердили, що поки Стерненко з друзями сидів в кафе, нападники чатували біля них.

На щастя, ніхто не постраждав.

Спалах коронавірусу у Верховній Раді

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що наразі 23 депутати захворіли на COVID-19. Окрім цього, такий діагноз поставили ще 7 працівникам апарату. Прізвищ хворих Разумков не назвав, але закликав нардепів не ігнорувати масковий режим.

Раніше у "Слузі народу" заявили про 8 хворих депутатів. Саме тому з'їзд партії кілька разів відтерміновували.

Відомо, що коронавірус підтвердили у лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко. У президентській партії хворіли Степан Чернявський, Данило Гетманцев, Максим Перебийніс, Валерій Божик та інші.

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Хто буде суперником "Динамо" у Лізі Чемпіонів

31 серпня стало відомо, з ким може грати київське "Динамо" на шляху до групового етапу Ліги Чемпіонів у сезоні 2020/2021. Зокрема, у 3 кваліфікаційному раунді "Динамо" зіграє з нідерландським АЗ Алкмаром. Якщо ж українська команда переможе, тоді в наступному раунді її суперником стане бельгійський "Гент" або австрійський "Рапід".

Інший український клуб, дебютант єврокубків "Колос" у 2 раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє з грецьким "Арісом".