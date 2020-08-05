Кирило Шевченко під час першої робочої зустрічі з керівниками банків зазначив, що головним завданням Нацбанку є зберегти інституційну незалежність та підвищити ефективність роботи регулятора. Голова НБУ також назвав п'ять основних пріоритетів у роботі регулятора.

Про відповідну заяву повідомляє Українська правда з посиланням на самого Шевченка. Під час першої робочої зустрічі з керівниками банків на посаді голови НБУ він пообіцяв зберегти інституційну незалежність центрального банку та досягти більшої ефективності роботи регулятора.

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Я ціную та поважаю здобуту центральним банком інституційну незалежність. Наше завдання її зберегти та підвищити ефективність роботи регулятора. Ті кадрові зміни, що відбулися останнім часом як у складі правління, так і в структурі НБУ, були направлені на підсилення роботи НБУ,

– зазначив Кирило Шевченко.

Окрім того, голова Нацбанку назвав п'ять пріоритетів у роботі регулятора:

реальне відновлення кредитування;

зниження портфелів "поганих" боргів у банках;

збереження макрофінансової стабільності;

розвиток реформи корпоративного управління в банках;

поглиблення співпраці з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України 16 липня.

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