Відновлення кредитування і не тільки: голова НБУ назвав пріоритети роботи
Кирило Шевченко під час першої робочої зустрічі з керівниками банків зазначив, що головним завданням Нацбанку є зберегти інституційну незалежність та підвищити ефективність роботи регулятора. Голова НБУ також назвав п'ять основних пріоритетів у роботі регулятора.
Про відповідну заяву повідомляє Українська правда з посиланням на самого Шевченка. Під час першої робочої зустрічі з керівниками банків на посаді голови НБУ він пообіцяв зберегти інституційну незалежність центрального банку та досягти більшої ефективності роботи регулятора.
До теми У липні НБУ "влив" майже пів мільярда доларів на підтримку гривні
Я ціную та поважаю здобуту центральним банком інституційну незалежність. Наше завдання її зберегти та підвищити ефективність роботи регулятора. Ті кадрові зміни, що відбулися останнім часом як у складі правління, так і в структурі НБУ, були направлені на підсилення роботи НБУ,
– зазначив Кирило Шевченко.
- реальне відновлення кредитування;
- зниження портфелів "поганих" боргів у банках;
- збереження макрофінансової стабільності;
- розвиток реформи корпоративного управління в банках;
- поглиблення співпраці з міжнародними партнерами.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України 16 липня.