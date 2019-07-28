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      Головні докази знищені, підозри не підписані, – ГПУ про обшуки в Окружному адмінсуді Києва

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      Окружний адмінсуд столиці
      Окружний адмінсуд столиці / oask.gov.ua

      Основні докази причетності суддів Окружного адміністративного суду Києва до вчинення кримінальних правопорушень вже втрачені. Підозри декільком суддям та керівникам теж не підписані.

      Цього зробити у Генпрокуратурі поки не встигли. Про це заявив керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в інтерв'ю DW.

      Актуально: Цирк і шоу, – обшуки в Окружному адмінсуді Києва прокоментував його глава

      Більша частина доказів втрачена. Однак зловживання настільки масштабні, порушень настільки багато, що нереально все знищити. Але найбільш важливі докази, які прямо можуть свідчити про причетність, напевно вже знищені,
      – наголосив він.

      Водночас, за словами Горбатюка, є низка інших доказів, які непрямо свідчать про зловживання суддями, проте до них "треба ще дістатися".

      У ГПУ досі не підписали підозри суддям ОАСК, бо Юрій Луценко наразі перебуває у відпустці. Окрім нього, ці підозри може підписати заступник – Сергій Кізь.

      Такий у нас регламент. Ми цій людині вперше направляємо документи, тому наразі не знаємо, наскільки швидким буде розгляд та його результат,
      – додав Горбатюк.

      Обшуки в Окружному адмінсуді Києва за участю НАБУ і ГПУ пройшли у п’ятницю, 26 липня. Проводили їх через можливе порушення закону з боку очільника інстанції та декількох суддів. Так, слідчі розслідують справу про втручання у діяльність суду.

      У правоохоронців є докази – аудіо, на якому глава ОАСК Вовк дає вказівки адвокатам і суддям вирішувати питання з Вищої кваліфікаційної комісії суддів. До його плану могли бути причетні не тільки судді інстанції, а й співробітники ДБР.

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      Теги: Новини України Новини політики Судді ГПУ НАБУ Новини Києва
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