Головні докази знищені, підозри не підписані, – ГПУ про обшуки в Окружному адмінсуді Києва

Основні докази причетності суддів Окружного адміністративного суду Києва до вчинення кримінальних правопорушень вже втрачені. Підозри декільком суддям та керівникам теж не підписані.

Цього зробити у Генпрокуратурі поки не встигли. Про це заявив керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в інтерв'ю DW.

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Більша частина доказів втрачена. Однак зловживання настільки масштабні, порушень настільки багато, що нереально все знищити. Але найбільш важливі докази, які прямо можуть свідчити про причетність, напевно вже знищені,

– наголосив він.

Водночас, за словами Горбатюка, є низка інших доказів, які непрямо свідчать про зловживання суддями, проте до них "треба ще дістатися".

У ГПУ досі не підписали підозри суддям ОАСК, бо Юрій Луценко наразі перебуває у відпустці. Окрім нього, ці підозри може підписати заступник – Сергій Кізь.

Такий у нас регламент. Ми цій людині вперше направляємо документи, тому наразі не знаємо, наскільки швидким буде розгляд та його результат,

– додав Горбатюк.

Обшуки в Окружному адмінсуді Києва за участю НАБУ і ГПУ пройшли у п’ятницю, 26 липня. Проводили їх через можливе порушення закону з боку очільника інстанції та декількох суддів. Так, слідчі розслідують справу про втручання у діяльність суду.



У правоохоронців є докази – аудіо, на якому глава ОАСК Вовк дає вказівки адвокатам і суддям вирішувати питання з Вищої кваліфікаційної комісії суддів. До його плану могли бути причетні не тільки судді інстанції, а й співробітники ДБР.