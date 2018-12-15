Головні міфи про рак, в які вірить більшість людей

Онкологічні захворювання лякають кожну людину, тому навколо них існує багато вигадок, які часто коштують людям здоров’я і навіть життя.

Поширені міфи часто заважають ранній діагностиці раку. Наголошуємо, що на ранніх стадіях лікуються майже всі види раку, тому необхідно довіряти лише доказовій медицині, щоб не втратити дорогоціний час.

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Видання 7mednews склало список з найпошириніших міфів.

Телефони викликають рак

Вже друге десятиліття люди бояться мобільних телефонів, які нібито опромінюють нас, викликаючи онкологічні захворювання. На практиці цього ніхто не зміг довести. Немає наукових робіт, які б продемонстрували зв’язок раку і стільникового телефону.



Мобільні телефони не можуть викликати рак

Рак передається у спадок

Ще одна помилка вважати, що якщо батьки або старші родичі мають пухлину, то молодшому поколінню точно не пощастить. Вчені багато разів перевіряли теорію. За останніми даними, 5-10% видів раку мають спадкове походження. Інші ж види з’явилися в результаті мутацій під час життя людини.

Рак заразний

Деякі люди дійсно вірять, що раком можна заразитися. Єдиним видом раку, який хоч частково може притендувати на роль заразноного, є той, який викликає вірус папіломи людини (HPV). Він викликає рак шийки матки, пеніса, прямої кишки, порожнини рота і горла.

Через операції пухлина "переходить" на інший орган

Це дуже небезпечна помилка. Справді, через цей міф деякі люди відмовляються лягати під ніж хірургів. Тим самим вони підписують собі смертний вирок.



Видалення пухли не може заразити інші органи

Замінник цукру викликає рак

Існує думка, що штучні підсолоджувачі причетні до виникнення ракових пухлин. Але вчені багаторазово спростували цю інформацію.

Травми і рани можуть призвести до раку

Це один з найпоширеніших міфів про рак. У народі вважається, що чим більше ударів, травм і ран у людини, тим більше у неї шансів захворіти на онкологію. Лікарі давно спростували цю інформацію.

Додамо, що рак не можна вилікувати содою, буряком або іншим народним методом, якби це було можливо – людство давно б забуло про це захворювання. Тому не ризикуйте своїм життям і при будь-яких підозрілих симптомах звертайтеся до лікаря.

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